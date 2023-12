Honest Greens não pára de crescer. Está no Príncipe Real com a comida de sempre

Só chegaram a Portugal há três anos, vindos de Espanha, mas a verdade é que não têm tido mãos a medir. A cadeia de restaurantes de comida saudável Honest Greens inaugurou, esta quinta-feira, o seu sétimo espaço, desta vez no Príncipe Real, na Calçada Patriarcal. Tem 615m2 e um total de 184 lugares, divididos entre o interior e a esplanada. O menu é o que se espera: sazonal, sustentável e saudável, com opções para várias dietas, desde a keto à plant-based.

“A identidade do bairro do Príncipe Real partilha valores e características com a marca: trendy, boémio e dinâmico. Naturalmente, seria um local ideal para o Honest Greens, era um destino muito desejado e pedido pelos clientes e estamos muito entusiasmados por esta abertura e com o que ela representa para a evolução da marca em Portugal”, escreve em comunicado Rui Sanches, fundador e CEO do grupo Plateform, que também detém marcas como o Coyo Taco, Honorato, Pica-Pau, Brilhante, ou até o estrelado Alma, de Henrique Sá Pessoa.

O novo restaurante, que se vem juntar às moradas do Cais do Sodré, Parque das Nações, Amoreiras, Avenida da Liberdade e ao Chiado, em Lisboa, e à Rua de Santa Catarina, no Porto, funciona todos os dias, entre as 08.30 e as 00.00.

Calçada Patriarcal (Príncipe Real). Seg-Dom 08.30-00.00

+ 12 chefs, três concertos, um DJ set. Chefs On Fire põe a mesa na passagem de ano

+ Com a mesma receita de sucesso, o Paco Bigotes aterrou em Lisboa