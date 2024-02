Hot Clube de Portugal pode voltar ao número 48 da Praça da Alegria

Depois de um ano de incertezas relativamente ao futuro do Hot Clube de Portugal, vislumbra-se uma "luz ao fundo do túnel". De acordo com o presidente da instituição, Pedro Moreira, tudo indica que a sala vai reabrir no n.º 48 da Praça da Alegria. Mas só depois de o edifício, que se encontra interditado pela Câmara Municipal de Lisboa desde Janeiro de 2023, ser alvo de obras estruturais.

A administração do clube tem estado "a conversar com a Câmara no sentido de viabilizar uma solução para o edifício", de acordo com Pedro Moreira, citado pela Lusa. Um diálogo que descreve como "positivo", apesar de ser "um processo lento, que envolve sempre alguma burocracia".

O presidente do Hot Clube de Portugal espera ter informações mais concretas brevemente. "Depois, claro, vamos ter que fazer um período de obras", continua. "Estaremos sempre a falar de estarmos mais um período fechados, porque é preciso uma obra que ainda não começou."

Enquanto não houver fumo branco, a Escola de Jazz Luiz Villas-Boas vai continuar a funcionar no edifício da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Paralelamente, o Hot Clube de Portugal vai continuar a programar concertos esporádicos, em diferentes pontos da cidade, como tem vindo a acontecer. Os últimos foram a 11 de Janeiro, no Parque Mayer.

+ Anos e anos de música aventureira portuguesa ouvem-se no Rescaldo

+ Músicas de Taylor Swift, Bad Bunny e mais meio mundo retiradas do TikTok