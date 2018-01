Hotel White, no Saldanha, é premiado nos Fodor’s Travel Awards

Directamente da Avenida da República, o Hotel White Lisboa foi reconhecido pela Fodor’s Travel arrecadando o 4.º lugar da categoria Best Value Hotels. O hotel lisboeta passa assim a integrar o guia dos hotéis recomendados no Lisbon’s Travel Guide, assim como o Hotel Cascais Miragem, do mesmo grupo GJC.

“Este prémio é o resultado do reconhecimento, da dedicação, da entrega, da simpatia e do trabalho que é desenvolvido todos os dias por todos os colaboradores”, disse o director-geral do hotel, José Branco, em comunicado.

O White Lisboa está plantado em plena Avenida da República, no meio de buzinadelas e um vaivém de carros. Uma confusão que fica do lado de fora: mal passamos a porta deste hotel, tudo é tranquilo e luminoso.

E já dissemos que é praticamente todo branco? Do chão ao tecto, do mobiliário à decoração. Um pequeno refúgio para fugir do frenesim exterior e que agora vai parar às recomendações da Fodor's Travel, um dos guias de viagens mais conhecidos mundialmente.

