House of Capricorn: a nova marca de Paula Amorim quer conquistar o mundo com o saber-fazer português

Com uma loja acabada de inaugurar na Avenida da Liberdade, totalmente dedicada à decoração e ao mobiliário, o Grupo Amorim Luxury – detentor das marcas Fashion Clinic e JNcQUOI – tem uma nova etiqueta para juntar à lista. Chama-se House of Capricorn e está inteiramente voltada para o universo dos interiores. Depois da moda, a incursão de Paula Amorim ao mundo do luxo ganha mais um capítulo com a criação da primeira marca própria na área da decoração e do mobiliário.

Com cerca de 300 referências, a marca reflecte "os interesses pessoais da própria fundadora", nas palavras de Margarida Correia, CEO da Amorim Fashion. A começar pelo nome, referência ao signo solar de Paula Amorim, que muitos consideram estar ligado a conceitos como a dualidade e a dicotomia. Ideias chave para compreender a House of Capricorn, marca assente no diálogo entre o tradicional e o contemporâneo.

Luís Nobre Guedes

As técnicas e labores tipicamente portugueses chegam dos quatro cantos do país. Há peças que exibem bordados de Viana do Castelo, outras os minuciosos pontos madeirenses, ao passo que, dos Açores, chegam objectos em vime. Os têxteis, sobretudo os da mesa, são um prato forte da marca, mas não o único. Há cerâmicas, candeeiros, tapetes, talheres, pequeno mobiliário e até sofás, cujas cores chamativas podem ser combinadas de acordo com o gosto de cada cliente. É tudo é feito em Portugal.

Com Paula, marca criada para explorar uma linguagem própria na área da moda, o Grupo Amorim Luxury já tinha apresentado algumas propostas para a casa. Agora, a aposta subiu de tom. O objectivo é projectar a House of Capricorn a nível internacional, trabalho que começa a ser feito já em Janeiro de 2025, quando a marca vai estar presente na Maison&Objet, em Paris.

Embora queira levar o saber-fazer português mais longe, ainda que com novas orientações criativas, a marca não quer absorver apenas influências tradição portuguesa. No futuro, poderá mesmo visitar outras latitudes e inspirar-se no que elas têm de melhor.

A colecção da House of Capricorn está à venda, na íntegra, na Fashion Clinic Home, na Avenida da Liberdade, e na loja online. Os preços vão dos 17€ aos 5.400€.

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp