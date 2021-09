House of Curated: inspirações do mundo numa nova loja em Lisboa

A nova House of Curated junta pequenas marcas independentes dos quatro cantos do mundo, sem esquecer Portugal.

Não julgue esta loja pelo tamanho. Apesar de pequena, a House of Curated está generosamente apetrechada de peças de roupa e de acessórios que não se encontram ao virar da esquina. Muitas fizeram centenas de quilómetros para aqui chegar. Resultam de pequenas produções locais, são vendidas como edições limitadas e provam que o segredo desta nova montra está mesmo na curadoria.

Por detrás do espaço, recém-inaugurado entre as Janelas Verdes e Alcântara, estão Catarina Justino e Miguel Marques da Costa, dois jovens empreendedores que a uma amizade de infância somam o gosto pela moda. Uma paixão sem fronteiras que fez com que transformassem a nova loja numa espécie de terminal de chegadas de várias incursões intercontinentais, sobretudo pela América do Sul.

Gabriell Vieira

É de lá que chegam várias das 25 marcas que actualmente compõem o catálogo da House of Curated. Das brasileiras Parioca, LOT (baralhos de cartas que são objectos de desejo imediato), Julia Gastin e Studio Areia, passando pelo vestuário da mexicana The Pack. A representar a criatividade portuguesa estão as peças veraneantes da C.R.T.D. – marca criada por Miguel em 2017 –, os chapéus Hurricane, os ténis da Shinkokyu e não só.

Também a Poeira de Mónica Penaguião faz parte desta selecção de marcas. A designer de interiores não só criou almofadas exclusivas para a loja, como desenhou uma colecção de homewear com peças unissexo que são autênticos souvenirs de Verão. Para esta categoria entram também os calções de malha da Studio Orla e as peças em tie-dye da Perigo.

Mas o rol de projectos especiais continua a crescer, mesmo com as viagens condicionadas. Basta cirandar no Instagram para encontrar pequenas marcas independentes praticamente desconhecidas em Portugal. A dupla quer agora voltar-se para a Ásia, continente ainda por explorar nas rotas que definem as cores da House of Curated.

Gabriell Vieira

Em breve, serão os tons outonais a ganhar espaço nos expositores, mas não só. Miguel e Catarina, que deixou uma carreira no mundo da cosmética para se dedicar em exclusivo à loja, querem juntar arte e joalharia à equação e continuar a explorar colaborações com marcas e designers. Mantendo o lema fundador de oferecer peças originais e exclusivas para todos os bolsos, a dupla até já pensa em sair de portas e apostar em pop-ups em outras zonas do país. Além da loja física, a House of Curated está também online. Apesar de pequena, o objectivo é só um: chegar a todo o mundo.

Rua Presidente Arriaga, 174. Seg por marcação, Ter-Sex 11.30-20.00 e Sáb 10.30-19.00.

