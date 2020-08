Hygge Kaffe abre novo espaço com opções grab&go e menu funcional

Café-restaurante de inspiração nórdica abriu o terceiro espaço no Poço dos Negros com um novo conceito e muitas opções para pegar e levar.

Hygge é um daqueles conceitos nórdicos que invadiu as prateleiras das livrarias e que nós invejamos – há um ano, Joana Pinto Ribeiro trouxe essa ideologia para um café-restaurante em Picoas e ensinou-nos a dizer o nome em voz alta. É algo como hue-gah e não higue. A marca cresceu e agora tem mais opções de comida para todas as alturas do dia, num novo espaço na Rua do Poço dos Negros.

Neste terceiro restaurante (o segundo abriu no número 2B da Avenida Miguel Bombarda), a comida e as bebidas estão organizadas de acordo com categorias pensadas para cada fase do dia e que sugerem uma melhoria do humor: rise&shine para as propostas de manhã, pensadas para dar mais energia para enfrentar o dia, ou o You got this com vários produtos pensados como snacks para meio da manhã ou da tarde.

Neste Hygge Coffee & Food, que teve curadoria da Kitchenette de Joana Duarte para pensar o conceito de comida e a comunicação, há uma vitrine grab&go, uma mercearia e um balcão para cafés, tudo pensado para ser mais fácil pegar e levar para explorar e degustar em casa, ao contrário do primeiro espaço, que convida à partilha no local. “Foi pensado para a agitação do quotidiano e momentos a sós mas a filosofia de felicidade é a mesma”, explica a responsável.

Para aumentar essa mesma filosofia da felicidade, fizeram uma parceria com a marca MPL’Daily, de Mafalda Pinto Leite, que promove a nutrição do corpo, da mente e do espírito. “Tal como a MPL’Daily, no Hygge partilhamos da mesma crença na filosofia de comer para melhorar a beleza de dentro para fora”, justifica.

E é por isso que nas prateleiras deste novo Hygge há produtos da marca para levar para casa e acrescentar a chás, leites ou cafés e também para consumir in loco, em receitas do menu da cafetaria, como o iced matcha latte, com caju, reishi e proteína "criatividade" (5,50€), o batido brilha com mirtilo, manteiga de amêndoa, açaí, leite de amêndoa, gengibre e "beleza pura" (6€) ou o latte do equilíbrio, com café espresso, leite de amêndoa, essência de baunilha e "calma" (6€).

No menu há desde papas de aveia (2,50€) a wraps (5€), as panquecas da casa, em versões mini e com diferentes toppings (a partir de 5€), sandes (4,5€), snacks de palitos de cenoura ou de aipo a acompanhar hummus (2,50€), sopas ou bowls mais completos para almoço. Os bolinhos de canela da casa-mãe também cá estão, com canela e açúcar (1,80€).

Na parte de mercearia, têm as manteigas de frutos secos da Going Nuts, as massas secas artesanais do Café Mortara, as pipocas da Pepita, a fruta desidratada da Raw Grow Fruits ou as chips de batata doce de Aljezur da Spalls.

Este novo Hygge no Poço dos Negros tem, por estes dias, ainda mais um motivo para ser visitado: uma vitrine ilustrada pela artista Margarida Macedo, que nos primeiros dias de abertura do espaço, pintou mais de 500 copos gratuitamente para os clientes, com ilustrações inspiradas nas categorias funcionais que definem a oferta.

Rua do Poço dos Negros, 123 (São Bento).

