Hype Market leva moda, design e acessórios a Telheiras

No próximo sábado, o Hype Market deixa as ruas de Alvalade para se instalar em Telheiras. No Lagar de São Vicente, o mercado junta marcas locais e independentes de moda, design e produtos para crianças. A entrada é livre.

Para a casa ou para vestir, neste pop-up encontra um pouco de tudo. Na parte da decoração, a Buganvilia Decor, a Saudade Atelier Home e a Beforyouhome especializam-se em velas e peças de cerâmica, muitas delas são peças exclusivas com design próprio. A Maria Papaia Home apresenta cestas, abajures e pufes.

A Sofia Collection e a Anil Moda, dedicada a roupa feminina, e a Kauai Dream Fashion Clothes, dedicada a biquínis, também estão presentes. Por seu lado, a CS Bijutaria, a What Goes Around Store e a h’Alma by Joana Gordo dão a conhecer as suas colecções de bijutaria e acessórios.

Para os mais novos, a Isabella Babywear vende roupa de bebé, a Tiny Tiny Stories tem roupa, acessórios e brinquedos, e a Livros Horizonte apresenta uma selecção de livros infantis.

Junto à Padaria Portuguesa, no histórico Lagar de São Vicente, o mercado abre às 10.30 e fecha às 19.00. Além de não pagar entrada, os animais de estimação também são bem-vindos.

Lagar de São Vicente (Telheiras). 9 Mar. Sáb 10.30-19.00. Entrada livre

