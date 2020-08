Hype Market regressa com três dias de mercado digital este fim-de-semana

O mercado decorre no site e os visitantes são redireccionados para as plataformas de cada marca.

As pessoas já andam na rua, já há mercados de bancas montadas mas o Hype Market não mexe na fórmula vencedora que encontrou durante o confinamento e volta à carga com mais uma edição digital do mercado no próximo fim-de-semana, entre 28 e 30 de Agosto.

O famoso mercado mensal da Avenida da Igreja teve de se adaptar às circunstâncias e saltou para o online no início da quarentena, mais propriamente para uma plataforma especial que agrega as marcas portuguesas que têm feito parte deste mercado ao longo dos últimos cinco anos. Desde a primeira edição em Abril a organização tem mantido o formato.

Durante os dias de Hype Virtual Market, os visitantes serão reencaminhados para as marcas que vão gerir as vendas nas suas respectivas páginas de Instagram, de Facebook ou nos sites. O mercado abre às 10.00 de dia 28 e termina à 22.00 de dia 30, e ao longo deste período algumas das marcas oferecem descontos.

Os expositores vão sendo anunciados na página de Facebook do Hype Market. Aqui há Peça, Lu & Lu, Garça Real, Picota, Jucz Wonderland, Make Up a Mess ou a Tout Mignon são algumas das marcas já confirmadas.

