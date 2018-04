Hype Market vai ter uma pop-up store no Palácio Baldaya

O Hype Market é um selo distinto que associamos ao bairro de Alvalade – uma vez por mês lá vamos picar o ponto ao mercado. Mas, de 24 a 29 de Abril, o Hype Market faz um desvio até ao Palácio Baldaya para abrir uma pop-up store.

O Palácio está agora de cara lavada e pronto a receber iniciativas como esta que se instala durante seis dias, das 10.00 às 19.00, para receber todos os que quiserem deitar o olho às novas colecções para a estação quente. Roupa, acessórios, peças de decoração, para mulher ou para criança – há de tudo pela pop-up do Hype Market, desde os suportes de plantas da No'Ar, as almofadas da Triipi, as capas da Hachi ou as peças de enxoval da BGkids. No total são 15 marcas que vão montar arraiais naquelas bancas com novos produtos para toda a família.

No segundo dia da Hype Market Store, pleno feriado de 25 de Abril, pode aproveitar para assistir aos concertos, também eles de entrada livre, do projecto Novas Vozes de Abril (15.30) e de Teresa Salgueiro (16.30), a antiga voz de Madredeus.

Palácio Baldaya. Estrada de Benfica, 701. 24 a 29 de Abril 10.00-19.00. Entrada livre.

