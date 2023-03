Identidade: além da habitual prova, este evento de vinhos tem um jantar Michelin e outro com Vítor Claro

Durante três dias, produtores de vinho europeu – de Portugal, Espanha, Itália e França – e aficionados vão brindar juntos na primeira edição do Identidade, um convívio que terá os restaurantes Kabuki e Belmiro a receber dois jantares vínicos e o Hotel Alegria uma prova. “Queremos dar a oportunidade de provar vinhos de alguns dos melhores produtores do mundo”, diz à Time Out Anthony Zeidan, da distribuidora Terroir – Vinhos de Identidade, que organiza o evento.

O jantar no restaurante Kabuki, o japonês nas galerias do Ritz, que conquistou recentemente uma estrela Michelin, acontece no dia 24, sexta-feira, pelas 19.30. Neste dia, será servido um menu especial (195€ por pessoa) com um paring “fora de série”, composto por “vinhos únicos e raros”, garante Anthony Zeidan. O mesmo acontece no dia seguinte, sábado, à mesma hora, no restaurante de comida tradicional portuguesa Belmiro (135€ por pessoa). Nesta noite, Belmiro de Jesus vai cozinhar com Vítor Claro, um chef que marcou a gastronomia portuguesa, mas que nos últimos anos deixou a cozinha para se tornar produtor na área dos vinhos.

O último dia do evento, 26 de Março, domingo, está destinado para a prova Meet the WineMaker, no Hotel Alegria, em Lisboa (78€ por participante). Serão mais de 35 vinhos à prova. "É uma prova em que as pessoas podem falar com os produtores", explica Anthony Zeidan.

Segundo o responsável, o Identidade distingue-se de outros eventos do género por ser "menos comercial". "São vinhos com mais identidade, artesãos que trabalham a terra, produção pequena", assegura. Entre os vinhos disponíveis nestes dias estão então as pequenas produções de Camille Thiriet e Antoine Jobard, ambos da região de Borgonha; assim como os de Renato Vezza, de Piemonte, e Nicola de Trediberri, um produtor de Barolo. Das Rias Baixas, Espanha, vem Pedro Mendez e a sua microprodução. Portugal estará representado por duas regiões. A Quinta da Costa do Pinhão, do Douro, e a Adega do Vulcão, nos Açores, dos produtores Cinzia Caiazzo e Gianni Mancassola. Aos vinhos junta-se o champagne, com Thibaud Brocard a apresentar o seu Coteaux Champenois.

As inscrições podem ser feitas aqui.

