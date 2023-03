Alex Atala vem festejar os sete anos do LOCO com Alexandre Silva

No dia 29 deste mês, os dois chefs unem esforços com um menu especial e sustentável, para comemorar o aniversário do restaurante estrelado. O jantar terá o preço de 300€ por pessoa.

O chef Alexandre Silva está a celebrar sete anos de LOCO com sete jantares surpresa e convidados muito especiais. Depois de João Rodrigues, Henrique Sá Pessoa e Poul Andrias Ziska (do restaurante Koks nas Ilhas Faroé), é a vez de Alexandre Rodrigues partilhar palco com o chef brasileiro Alex Atala (D.O.M, São Paulo, duas estrelas Michelin). O jantar acontece já no próximo dia 29 de Março, quinta-feira.

“O Alex Atala é uma referência em termos mundiais, com um percurso único, que faz despertar consciências. Estes são valores que defendo, que me definem enquanto pessoa e enquanto chef. Recebê-lo no LOCO é uma inspiração e um momento de partilha entre equipas e formas de olhar para o nosso trabalho dentro e fora da cozinha”, diz Alexandre Silva, em comunicado. "Não é possível falar de sustentabilidade e não dar valor ao sacrifício dos produtores ou pescadores, por exemplo. Nas minhas cozinhas, seja no LOCO ou no FOGO, o cuidado com a selecção da origem dos ingredientes determina o que apresento nos pratos diariamente. Trabalho com o que a terra ou o mar podem dar nesse dia, com o mínimo de desperdício, sempre sob os valores do respeito máximo pela natureza e pelas gentes que trabalham em prol da alimentação. Mais do que o sabor ou a técnica, o cliente pode esperar uma consciência ativa, que garante, de facto, que o que come interfere o mínimo possível com o equilíbrio do planeta”, acrescenta o chef português, para justificar o foco do jantar com Alex Atala.

Além do nome, os dois chefs partilham o respeito pelo meio ambiente e a defesa de uma produção e consumo conscientes. No prato, lê-se no comunicado, "vão estar ingredientes de origem rastreada, portugueses e brasileiros, num conceito de alta gastronomia consciente, com o sabor como fio condutor desta noite".

O preço para este jantar a quatro mãos, com pairing incluído, é de 300€ por pessoa. "Neste dia, vão ter dois Alexandres a reforçar uma mensagem fundamental: o ênfase nos sabores da gastronomia nacional, o respeito pelos produtos e pelos seus produtores e, essencialmente, pela natureza”, garante Alex Atala. "Tenho a certeza de que este jantar vai ser uma experiência única e inesquecível."

