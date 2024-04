Incêndio obriga a evacuar Solar dos Presuntos

O Solar dos Presuntos foi evacuado durante o serviço deste sábado à noite, devido a um incêndio numa arrecadação da cave. O fogo foi extinto em cerca de 15 minutos. Ainda assim, dez pessoas tiveram de ser assistidas e conduzidas ao hospital por inalação de fumo. Segundo a gerência do emblemático restaurante das Portas de Santo Antão, o proprietário, Pedro Cardoso, foi um deles. Os restantes são funcionários da casa.

“Ao início da noite de hoje, deflagrou um pequeno incêndio no nosso piso técnico -1, na zona do lixo. Não existiu qualquer ferido e a situação foi rapidamente controlada pelos nossos funcionários e pelo Pedro. Foram assistidos por prevenção”, lê-se num breve comunicado do Solar dos Presuntos, publicado nas redes sociais duas horas após o incidente.



À Lusa, fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros disse ter registado 10 feridos ligeiros por inalação de fumos – sete dos quais seguiram para o Hospital de Santa Maria, ao passo que três ficaram logo ali, no vizinho Hospital de São José. O pedido de socorro ocorreu às 20.10, tendo os Sapadores Bombeiros mobilizado cinco viaturas e 18 elementos para o local. Às 20.24 já estava extinto, afirmou a mesma fonte à agência noticiosa.

“Por questões de precaução e segurança para com todos os nossos clientes e staff, o Solar dos Presuntos foi evacuado para que todas as diligências necessárias fossem efectuadas com máxima celeridade”, acrescenta o comunicado do restaurante. “Queremos desde já agradecer a máxima compreensão e preocupação de todos.”

O Solar dos Presuntos está encerrado este domingo – estaria de qualquer forma, uma vez que é o dia de descanso semanal do restaurante. A expectativa é que reabra segunda-feira.

