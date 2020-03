IndieLisboa adiado: “Tudo faremos para que possa acontecer noutras datas”

Programadores do Festival Internacional de Cinema Independente de Lisboa prometem novas datas e novidades na programação para breve.

O IndieLisboa, festival de cinema que acontece todos os anos em várias salas de cinema da cidade, foi adiado devido à situação de pandemia causada pela covid-19, anunciou esta terça-feira a organização. “Devido ao estado de emergência que vivemos e recomendações da Direcção-Geral da Saúde, o festival, assim como outros eventos associados, não poderá acontecer nas datas previstas (30 Abril-10 Maio). Tudo faremos para que o festival possa acontecer noutras datas”, garantiram os responsáveis.

Apesar do adiamento do festival, já tinham sido anunciadas algumas novidades para a edição deste ano. São elas, por exemplo, a retrospectiva da obra do realizador senegalês Ousmane Sembène; uma homenagem aos 50 anos da secção Fórum da Berlinale; o foco da secção Silvestre no trabalho da realizadora franco-senegalesa Mati Diop; e alguns filmes, em destaque na secção IndieMusic, sobre grandes nomes da música,como Billie Holiday, The Rolling Stones, ou Charles Aznavour.

A organização do festival ainda não tem uma nova data para a realização do evento, mas lança o apelo a todos os portugueses para que fiquem “em casa pelo bem de todos, para quem em breve estejamos juntos a celebrar e descobrir o melhor do cinema”.

