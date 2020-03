Instagram recebe Festival Rir em Casa que promete dezenas de participantes

Entre 26 e 29 de Março este festival de humor promete levar mais de 50 humoristas ao Instagram, um dos grandes palcos mundiais em tempos de pandemia.



A expressão “rir é o melhor remédio” nunca fez tanto sentido. E uma das receitas para reduzir os sintomas do isolamento social é o Festival Rir em Casa, onde cada participante terá meia hora para administrar não medicamentos, mas sim humor.

A programação não está fechada, mas já há nomes anunciados no cartaz. A 26 de Março estão confirmados os directos de Marco Horácio com o seu Rouxinol Faduncho (21.00), de Nilton (21.30), do comediante brasileiro Maurício Meirelles (22.30) e dos jovens humoristas Nuno Lacerda e David Santos (23.00), dois terços do grupo de humor Mal Habituados.

O dia 27 de Março tem, para já, dois nomes de peso no cartaz. Às 21.00 entra em directo o humorista e ventríloquo João Seabra, uma cara conhecida da televisão portuguesa, e às 23.00 uma das novas estrelas da comédia nacional vai fazer as delícias dos fãs. Falamos de Teresa Al Dente, o alter ego feminino de Pedro Lourenzo, um dos fundadores do popular Drag Taste, na Lx Factory.

No sábado, 28 de Março, o serão vai contar com José Castelo Branco (22.00) que apesar de não ser humorista profissional é profissional em arrancar gargalhadas; e mais tarde há dueto com Alexandre Santos e Luís Vieira (23.00), jovens promessas do humor português. O último dia do festival, a 29 de Março, ainda só tem um nome confirmado: Gilmário Vemba, artista angolano que recentemente passou pelo Teatro Villaret.

As actuações serão transmitidas em directo no Instagram de cada um participantes e as novidades do cartaz podem ser acompanhadas no Instagram oficial do Festival Rir em Casa.

