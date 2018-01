Invisibilidade e influências do sono: a nova exposição na galeria Uma Lulik

Já lhe falámos da galeria Uma Lulik por aqui — se esteve atento, saberá — que inaugura já esta sexta-feira, dia 19, a sua segunda exposição “My iPhone fell inside my left warm shoe”, às 22.00, uma mostra individual do artista libanês Charbel-joseph H. Boutros.

A galeria é um espaço dedicado à América do Sul, África, Médio Oriente e sul da Ásia, uma casa sagrada da arte contemporânea em Lisboa, com resquícios de Timor-Leste, onde o designer, coleccionador e fundador da Uma Lulik, Miguel Leal Rios, viveu alguns anos da sua infância.

Regressando a Charbel-joseph H. Boutros e à sua mostra, é de esperar o tema da invisibilidade e de como este é influenciado por uma espécie de política do sono, ou seja, os que dormem são invisíveis, não contribuem para uma economia, para um mercado. Os trabalhos do libanês foram expostos numa carpete de parede a parede, tipo instalação, que envolve cera, tubos de aço, papel e grafite - está tudo presente naquelas paredes.

“As camadas de uma civilização e a sua história não podem ser levantadas pelo ato de contar, esta é uma experiência que precisa de ser corporalizada e mostrada”, são as palavras de Nicolas de Oliveira e Nicola Oxley, autores do texto de apresentação da exposição. “O trabalho do artista libanês Charbel-Joseph H. Boutros inflete uma leitura particular das geografias, dos eventos históricos e da memória coletiva à qual estão associados. Ao contrário de outros artistas do Médio Oriente, que escolhem produzir comentários sobre as histórias presentes e passadas da região, para Boutros ela é tão omnipresente como uma folha de papel — um fundo sobre o qual inscreve palavras —, oferecendo um silêncio eloquente ao som das palavras.”

Uma Lulik. Rua Centro Cultural, 15, porta 2. Inaugura Sex 22.00 até 10 de Março. Qua-sáb 12.00-20.00. Entrada livre.

