Isco vai ter pop-ups de sandes todos os meses

A Déguste vem do Porto para ser a primeira convidada a desoras da padaria de Alvalade. Entre quinta-feira e sábado, há sandes especiais para provar.

O Isco vai ficar aberto até mais tarde de 23 a 25 de Outubro – isto é, de quinta-feira a sábado. O motivo é a estreia de uma série de pop-ups mensais na padaria de Alvalade, que tem como primeira convidada a Déguste, sanduicheria que o jovem chef Pierre Azibert lançou no Porto e estabeleceu recentemente no interior do FUNQ. Entre as 18.00 e as 23.00, lá poderemos provar as suas quatro sandes de assinatura, mais uma quinta, criada pelo chef de padaria e pastelaria do Isco, Euan Macintosh. Tudo em pão da casa, claro.

Quem é Pierre Azibert? É francês, tem 25 anos e já desempenhou várias funções no mundo da restauração, em cidades muito diferentes: da sala à comunicação, da cozinha à enologia (tem um curso de sommelier). “Da sua imagem de marca fazem parte sanduíches inspiradas nas cidades onde viveu e trabalhou, como Nova Iorque, Marselha, Beirute e Porto”, refere o comunicado da Isco, cujo espaço foi renovado (tem agora mais lugares) depois de ter sido adquirido pelo grupo Paradigma, proprietária de restaurantes como o Canalha ou o Ofício.

No menu especial criado para estes três dias, todas as sandes estão a 9€. A Déguste contribui com a Le Gâté (pain bagnat, tapenade de azeitona preta, funcho e cebola roxa em conserva, tomate, pimento assado, maionese de atum, rúcula); a Deli Delight (pão de centeio, frango grelhado em paprika, puré de abacate com alho, bacon crocante, alface, tomate marinado, cebola roxa em conserva, molho ranch); a Saudade (baguete, porco desfiado e cozido lentamente, molho francesinha, queijo de vaca dos Açores, rúcula, ananás e cebola roxa em conserva); e a Habibi (ciabatta, pasta de falafel, legumes assados, pickles de cenoura e cebola roxa, tomate marinado, molho de tahini e limão, rúcula).

DR Pierre Azibert

O Isco acrescenta às opções a Euan Sandwich (ciabatta, bacon crocante com funcho e pimenta preta, queijo brie, compota de malagueta, maionese fumada). Para beber, há cerveja da Dois Corvos (Prata Pilsner, 4€) e vinho servido a copo ou à garrafa, com rótulos de branco, tinto, orange e pet nat (Índio Rei Huniverso, 5€/19€; Passo de Gigante, 6€/24€; Noob Macerado, 6€/24€; ou Quinta do Salvante, 6€/24€).

“Uma forma de celebrar o pão”, estes pop-ups foram pensados para criar um “prolongamento das vivências da casa, numa óptica de experimentação”, lê-se na mesma nota do Isco, que por norma fecha às 16.00 e procura “afirmar-se como um espaço vivo, em constante fermentação criativa”. Por agora, ainda não se conhecem os convidados para os próximos meses.

Rua José D’Esaguy, 10D (Alvalade). 23-25 Out (Qui-Sáb) 18.00-23.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Está a par dos melhores novos restaurantes em Lisboa? Não fique para trás. Na Avenida, abriu o JNcQUOI Fish – mais fresco é impossível. Se procura alternativas de mar, mas com vistas de rio, dê um salto ao Almadrava. Não muito longe, o Solo é uma boa alternativa de almoço, para quem gosta de surpresas e de um cheirinho a fine dining. Brunch num palácio? Também há e fica nos Anjos. Já no Gancho, em Alfama, Louise Bourrat dá-nos a sua cozinha do coração.