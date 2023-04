Já abriu o concurso para encontrar as sardinhas mais bonitas de 2023

Até dia 4 de Maio, qualquer pessoa pode concorrer com um máximo de três sardinhas. As cinco vencedoras ganham um prémio de 1.500€.

É o concurso mais esperado do ano no calendário da EGEAC. A partir desta terça-feira, já é possível candidatar-se ao lugar de sardinha do ano. O Concurso Sardinhas 2023 volta a querer premiar as artes e a originalidade e lança o desafio a todos os lisboetas e forasteiros, de todas as idades e áreas profissionais, desenhadores manuais ou ases das ferramentas digitais.

Até dia 4 de Maio, é possível submeter a ou as aspirantes a sardinha mais bonita de 2023. Sob o mote "Abril, Sardinhas mil!", cada candidato, individual ou em co-autoria, pode apresentar até três propostas. A participação é gratuita e os criativos podem fazê-lo através de um formulário disponibilizado online.

"Digitais ou manuais, há mil e uma maneiras para ‘cozinhar’ a melhor sardinha: estampadas, com Photoshop, pintadas, desenhadas, bordadas, esculpidas, azuis, amarelas, às bolinhas, às riscas, em cartão ou plasticina", descreveu a entidade organizadora em comunicado.

Os vencedores serão anunciados a 31 de Maio, mesmo a tempo do mês de todas as festas – Junho. Serão cinco as sardinhas eleitas nesta 13.ª edição do concurso, cada uma delas com um prémio de 1.500€. "A originalidade e criatividade das propostas, bem como a sua legibilidade e adaptabilidade a diferentes materiais de comunicação, serão factores decisivos na escolha das vencedoras", pode ler-se ainda no comunicado da EGEAC.

