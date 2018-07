Já abriu o primeiro restaurante de rua da Go Natural

A marca Go Natural continua a crescer. O primeiro restaurante de rua abriu no Chiado com opções de refeições ligeiras e brunch a todas as horas do dia. Sempre saudável.

Começaram a reinventar-se em 2015 com a ajuda da chef Anna Lins e da nutricionista Lillian Barros e nunca mais pararam – a rede de supermercados vai já em oito e este é o 22.º restaurante, o primeiro de rua e em localização privilegiada, a Rua do Loreto no Chiado.

©DR

A grande novidade deste restaurante, cujas receitas são feitas na hora, é o brunch, disponível a qualquer hora do dia. Inclui iogurte com granola e fruta, tosta de abacate e ovo, croissant de cereais com queijo, manteiga e doce, um mini muffin, sumo funcional e bebida quente (11,95€).

O menu divide-se em refeições saudáveis – onde estão pratos de massa, zoodles, ou frango salteado –, tostas e bowls. As receitas dos smoothie bowls são da autoria da blogger Joana Limão mas há também malgas destas com base de iogurte ou de açaí (a partir de 3,45€). Os bolos à fatia sem glúten têm o dedo de Sofia Paixão. Já Lillian Barros é responsável pelas saladas de aveia e frango thai, com legumes assados, abacate e frutos secos.

©DR

As tostas não se esgotam no abacate e há de salmão fumado com requeijão e cebolinho ou uma receita vegan de cogumelos frescos e espinafres salteados.

©DR

Apesar de ser restaurante com 30 lugares sentados, este Go Natural segue a filosofia do grab&go dos restantes espaços com uma série de snacks saudáveis, como as energy balls de frutos secos e cacau. Mas também tem a vertente de supermercado, com produtos biológicos e nacionais à venda, do azeite ao atum e bacalhau em conserva. Há ainda plantas a pender do tecto – e não estão só para decoração, são as Kokedamas (12€) e são suculentas à procura de um novo lar.

Rua do Loreto, 62 (Chiado). 96 109 8035. Seg-Dom 08.30-23.00.

