Já abriu o Time Out Market da Cidade do Cabo

Time Out Market Cidade do Cabo

Esta sexta-feira, 17 de Novembro, abriu o primeiro Time Out Market do continente africano. Na Cidade do Cabo, localizado na V&A Waterfront, o mercado é casa de 13 cozinhas, três bares e uma programação cultural variada.

Com vista privilegiada para a Montanha da Mesa, o Time Out Market quer ser palco de uma celebração do talento local. O chef americano Peter Tempelhoff, que figura a lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo com o Fyn, junta-se ao chef Shin Takagi do restaurante Zeniya, detentor de duas estrelas Michelin, no Sushiya.

Lá, também encontra De Vrije Burger do chef Bertus Basson, MLILO de Vusi Ndlovu, The Melting Pot Seafood de John Van Zyl e Unframed Ice Cream de Yann Rey. Matt Van Den Berg e Carla Schulze apresentam How Bao Now, a dupla Anwar Abdullatief e Yolani Abrahams traz Barakat, Eugene Smith está por detrás de YARD e, por fim, o Culture Wine Bar é da responsabilidade do chef Manning.

O Dry Dock Bar oferece cocktails, vinho e bebidas não alcoólicas, já o Pumphouse Bar é o lugar certo para os amantes de cerveja artesanal. Na mezzanine, onde se encontra o Estúdio Time Out, o Studio Bar está mais virado para os cocktails.

Time Out Market Cape Town. Dom-Qua 11.00-22.00 Qui-Sáb 11.00-23.00

