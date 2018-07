Já abriu o viaduto pedonal do MAAT

E não podia ser de outra forma. O viaduto inaugurado fazia parte do projecto da arquitecta britânica Amanda Levete e liga a cobertura do museu ao Largo Marquês da Angeja.

Em 2016, Lisboa ganhou o que é hoje uma das referência arquitectónicas da cidade, mas faltava uma peça importante do puzzle. Agora o MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia está mais completo com este viaduto pedonal sobre a Avenida da Índia e a linha do comboio. Tem cerca de 120 metros de comprimento, funcionando também como ciclovia e a sua estrutura em curva é amiga de pessoas com mobilidade reduzida.

Construído em aço, betão armado e lajes mistas no tabuleiro é ainda composto por um pavimento permeável e iluminação LED no corrimão. Também tenta os amigos da aventura a pegar no skate ou nos patins para testar os limites da velocidade nas descidas.

+ "Futuros de Lisboa" transforma o Torreão Poente do Museu de Lisboa numa máquina do tempo

+ Pela primeira vez vamos poder conhecer o espólio do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática