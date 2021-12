Já é possível sobrevoar Lisboa, Cascais e Sintra virtualmente

A VR Tours é a nova inquilina do Lisbon Story Center, no Terreiro do Paço, e disponibiliza uma experiência de realidade virtual 360º. Durante 20 minutos, pode sobrevoar monumentos como o Cristo Rei, o Mosteiro dos Jerónimos ou a Quinta da Regaleira.

Já imaginou passar por cima do Castelo de São Jorge ou ver em pormenor a cabeça do Cristo Rei, a 110 metros de altura? É essa a proposta da primeira experiência de realidade virtual da VR Tours, a empresa que agora explora o segundo piso do Lisbon Story Center, no Terreiro do Paço. Com os óculos VR3D, é possível subir para a passarola de Bartolomeu de Gusmão, conhecido como padre voador, e fazer uma viagem pelos monumentos mais conhecidos de Lisboa, Cascais e Sintra. A experiência é vivida em cima de uma plataforma que acompanha os movimentos do voo.



“As filmagens foram captadas através de um drone com uma câmara de várias lentes que capta em 360º em 11K, uma resolução altíssima”, explica Bernardo Sá Nogueira, sócio-gerente da VR Tours. Durante a experiência, que dura cerca de 20 minutos, é possível olhar em todas as direcções com o rio Tejo no horizonte e a cidade debaixo dos nossos pés.



A viagem começa com o próprio Bartolomeu de Gusmão a dar as boas-vindas e a convidar para um passeio na sua passarola, a invenção construída entre 1709 e 1720. Mas nem por isso espere visitar uma Lisboa antiga. Num regresso ao presente, a experiência de realidade virtual leva-nos num roteiro que passa pela Praça do Comércio, Rua Augusta, Sé, Castelo de São Jorge, Cristo Rei, Ponte 25 de Abril, MAAT, Mosteiro dos Jerónimos, Monumento dos Descobrimentos, Torre de Belém, Baía de Cascais, Palácio da Pena, Palácio de Monserrate e Quinta da Regaleira. Tudo isto numa perspectiva única, como se estivesse num balão de ar quente ou a flutuar entre os monumentos.

Rui Simões A experiência de realidade virtual é vivida através de uns óculos VR3D e de uma plataforma que acompanha os movimentos do voo

“Tínhamos duas alternativas: ou íamos para o futuro ou para o passado. Dado o enquadramento do museu e a ligação histórica de Bartolomeu de Gusmão com a própria Praça do Comércio, decidimos ir para o passado. Depois, deu-se a coincidência feliz de termos uma réplica da passarola à porta do museu”, conta à Time Out o sócio-gerente do novo inquilino permanente do Lisbon Story Center.



Antes de colocar os óculos de realidade virtual, os visitantes são convidados a subir para uma pequena plataforma hidráulica que acompanha os movimentos bruscos da passarola – desde a turbulência a subir um túnel ou a inclinação a contornar os braços do Cristo Rei. Para quem tem vertigens ou tendência para enjoar, é lembrar-se que se trata apenas de uma experiência virtual e que nunca chega realmente a sair do chão. Em todo o caso, estão sempre presentes elementos da empresa que, a pedido, interrompem a experiência a qualquer momento.



“Tivemos imenso cuidado em alinhar o movimento da plataforma com o movimento do voo. É esse o trabalho necessário para conseguirmos uma experiência realista, capaz de enganar o cérebro”, diz o sócio-gerente. Esta vertente tecnológica da experiência ficou a cargo de Rui Machado, o segundo sócio-gerente, e da sua empresa Findmore Consulting.

Neste momento, há 12 plataformas disponíveis que podem ser utilizadas em simultâneo. Se está a pensar levar a família toda, a empresa recomenda a participação de crianças a partir dos 1,20 metros de altura, mas os mais pequenos mais destemidos também podem experimentar.



O bilhete tem o custo de 10€, com um preço especial de 8€ por pessoa para famílias de quatro elementos (incluindo dois adultos e duas crianças até aos 16 anos). Também é possível adquirir bilhetes combinados com a visita ao Lisbon Story Center por 15€, sendo o preço do bilhete para o museu de 6,50€.



Esta é a primeira experiência de realidade virtual da VR Tours, mas os proprietários não descartam a possibilidade de virem a adquirir outros destinos como Porto ou Madrid. “Se o modelo correr bem, a ideia é depois vir a crescer”, confirma Bernardo Sá Nogueira. Mas acrescenta: “neste momento, o nosso foco é fazer desta experiência um sucesso”.



Lisbon Story Center. Terreiro do Paço, 78-81. Seg-Dom 10.00-19.00. 8€-15€

