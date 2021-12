Palácio Nacional de Queluz lança novo olhar sobre as porcelanas reais

A Sala das Porcelanas foi reformulada para exibir sobretudo peças relacionadas com a mesa e as refeições. O objectivo é desvendar algumas das vivências da família real.

O Palácio Nacional de Queluz termina o ano com novidades. A Sala das Porcelanas foi reformulada e agora exibe essencialmente peças relacionadas com a mesa e as refeições, nomeadamente dos serviços de jantar, chá, café e chocolate. Com uma nova abordagem, a actual exposição integra cerca de 200 objectos num percurso-viagem às vivências da família real. Produzidas sobretudo entre a segunda metade do séc. XVIII e as primeiras décadas do século XIX, as porcelanas europeias e orientais reflectem os gostos de diferentes monarcas e ilustram a introdução de novos hábitos alimentares na corte, como o consumo de café e de chocolate.

“Este projecto expositivo é o resultado da investigação desenvolvida pela Parques de Sintra, que explorou os antigos inventários do Palácio Nacional de Queluz”, lê-se em comunicado sobre a colecção da Sala de Porcelanas e Faianças, que reúne “serviços provenientes de centros de produção europeus [França, Alemanha, Áustria e Reino Unido] e porcelana chinesa de exportação”, como um serviço encomendado por D. Pedro III, que fez duas viagens transatlânticas para acompanhar a transferência da corte para o Brasil com as invasões francesas em 1807 e só voltou para Portugal com o seu regresso, em 1821.

Fotografia: PSML Serviço de Jantar de D. Pedro II (séc. XVIII)

A maior parte dos objectos expostos pertence ao acervo do Palácio Nacional de Queluz, inclusive o tal serviço em porcelana chinesa. Destacam-se ainda várias peças cedidas em regime de depósito pelos Palácios Nacionais da Pena e da Ajuda, como os dois serviços para chá e café, produzidos na segunda metade do século XVIII em Meissen, na Saxónia; e os dois serviços de jantar, de produção britânica e decorados com o monograma da rainha D. Carlota Joaquina.

Palácio Nacional de Queluz, Largo Palácio de Queluz. Seg-Dom 09.00-18.00. 8,50€-33€ (palácio e jardins).

