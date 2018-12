Já há datas para a Comic Con no Passeio Marítimo de Algés em 2019

Depois da estreia em Lisboa em Setembro, a Comic Con continua por cá e já tem datas para a edição de 2019. Entusiastas da cultura pop, façam o favor de anotar: de 12 a 15 de Setembro do próximo ano o evento está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Desceu do Porto para Lisboa e reuniu na sua primeira edição na capital mais de 108 mil visitantes, 242 convidados e mais de 420 actividades ao longo de quatro dias de evento. Nesta que será a sexta edição as áreas fortes do evento continuam nas temáticas da cultura pop, cinema, TV, banda desenhada, literatura e gaming.

E como estamos em plena época natalícia, há um kit especial de Natal à venda até 31 de Dezembro. O pack custa 50€ e está à venda na The Pop Culture Store. Inclui um passe weekend, uma mochila, um gorro, um cachecol e um Lego Brickheadz com várias personagens à escolha. Um belo presente para aqueles amigos ou familiares geeks.

