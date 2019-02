Já há imagens do projecto para o Adamastor

Câmara Municipal de Lisboa divulgou um vídeo com imagens do projecto de requalificação do Miradouro de Santa Catarina. Proposta ainda será votada em Assembleia da Freguesia da Misericórdia.

O projecto de requalificação previsto para o Adamastor, encerrado desde Julho de 2018, foi finalmente apresentado em consulta pública na quarta-feira, no Liceu Passos Manoel, depois de meio ano de polémica. Fernando Medina anunciou, na intervenção que encerrou a sessão, que haverá votação em Assembleia da Freguesia da Misericórdia, cujo resultado será transmitido à câmara. Esta quinta-feira, a autarquia partilhou as primeiras imagens de como ficará o Miradouro de Santa Catarina.

A proposta arquitectónica da Proap para o Adamastor contempla requalificação da zona verde, com implementação de manchas arbustivas, protegidas por vedações com altura variável até um metro e dez, e vedação perimetral, com dois metros de altura e três portas de acesso, para permitir o encerramento – eventualmente nocturno – do miradouro.

“O Adamastor será sempre um espaço público”, vinca a autarquia no Facebook, replicando as declarações de Fernando Medina na quarta-feira à noite. “Com mais segurança, mais iluminação, melhores espaços verdes e maior qualidade de vida para quem mora na zona.”

Em comentários à publicação, são muitos os detratores da vedação, denunciando a “higienização social” e a “gentrificação” daquele espaço com vista sobre a 24 de Julho e o rio Tejo. “Insegurança combate-se com iluminação, policiamento e não com grades e vedações”, escreve um dos utilizadores. Há ainda quem questione a requalificação da zona verde: “Do que vi, agora tem mais piso do que verde”.

