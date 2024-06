Já pode comprar bilhetes da Carris com MB Way

Acabaram-se os trocos e os cartões. Agora, é possível comprar bilhetes da Carris (autocarros, eléctricos e ascendores) com a aplicação MB Way.

Depois do Metro de Lisboa, é a vez da Carris simplificar as formas de pagamento de bilhetes. A empresa responsável pelos autocarros da cidade uniu esforços com a MB Way – os bilhetes podem agora ser comprados a bordo com recurso a esta aplicação, basta aceder à opção Pagar com MB Way e apontar a câmara do telefone ao código QR que aparece no visor do validador de bilhetes. Depois, só tem de seleccionar Pagar.

O processo dá-lhe a opção de incluir número de contribuinte na factura, posteriormente enviada para o e-mail associado à conta de MB Way. Na aplicação, o registo da operação serve de comprovativo, caso seja abordado por um fiscal de bordo.

A nova forma de pagamento pode ser usada em autocarros da Carris, mas também em eléctricos e nos ascensores da Bica, da Glória e do Lavra. “A implementação do pagamento da tarifa de bordo através de QR Code MB Way, directamente nos nossos validadores, permite-nos oferecer um serviço mais ágil, eliminando a necessidade de bilhetes físicos e melhora a experiência de viagem dos nossos clientes. Esta nova funcionalidade vai facilitar o dia-a-dia de milhares de passageiros, promovendo uma melhor mobilidade, mais prática e sustentável na nossa cidade”, diz Pedro de Brito Bogas, presidente do Conselho de Administração da Carris, citado em comunicado.

A opção de pagamento está implementada desde a última quarta-feira. A tarifa de bordo da Carris é actualmente de 2,10€ por viagem, no caso dos autocarros, e de 3,10€ nos eléctricos. Nos ascensores, o bilhete tem um custo de 4,10€ e é válido para duas viagens. A compra de bilhetes com MB Way não está disponível nos autocarros da Carris Metropolitana.

