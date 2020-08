Já pode pedir os pratos do Cantinho do Avillez no Uber Eats

Os restaurantes do Bairro do Avillez já estavam na plataforma, mas a parceria estende-se agora aos restaurantes Cantinho do Avillez do Parque das Nações, Cascais e Porto.

José Avillez levou o seu Bairro do Avillez para dentro do Uber Eats, no final de Junho, depois de estudar quais os pratos que podiam viajar de moto sem sofrerem grandes alterações. A experiência está a correr bem e, por isso, introduziu mais um restaurante na aplicação Uber Eats: é a vez do Cantinho do Avillez, com uma cozinha portuguesa com influência de viagens.

Os Cantinhos do Parque das Nações, Cascais e Porto são os que estão disponíveis para entrega (a oferta deixa de fora o Cantinho do Chiado, ainda temporariamente encerrado) e tem os pratos mais conhecidos.

Nas entradas há empadinhas de leitão ou perdiz (4,75€, duas unidades), vieiras marinadas (8,45€) ou tártaro de atum com sabores asiáticos (11,25€). Depois há moqueca de corvina e camarão (17,75€), bife tártaro à Cantinho, caril de pato com arroz do mesmo (18,75€), lascas de bacalhau com migas soltas, ovo BT e azeitonas explosivas (17,75€) ou vitela de comer à colher com molho de caril (16,35€).

A oferta completa-se com pregos, que variam entre a versão tradicional (11€) ou com ovo a cavalo (11,50€), e pratos do dia que vão rodando, como o frango thai (14€), o cuscuz marroquino (14€) ou o bacalhau com broa (14€). Nas sobremesas, o clássico Avelã3 (6,60€) ou o bolo de chocolate à Cantinho (6,60€), para completar a refeição tal qual estivesse no restaurante.

“Queremos continuar a ser parceiros do Chef José Avillez e a demonstrar que o melhor talento culinário português e todos os tipos de cozinha podem, de facto, estar à distância de um smartphone”, refere Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal.

As encomendas podem ser feitas todos os dias da semana.

Dom-Qui 12.00-14.45/19.00-22.45, Sex-Sáb 12.00-14.45/19.00-23.45.



