Já pode subir de elevador entre o Campo das Cebolas e a Sé de Lisboa

É o mais recente projecto em marcha do chamado Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo, da Câmara Municipal de Lisboa. Um plano que consiste na instalação de meios mecânicos gratuitos que permitam a ligação entre a zona mais baixa da cidade e o topo da Colina do Castelo.

O novo Elevador da Sé faz um percurso entre a Rua Afonso Albuquerque, nas traseiras da Casa dos Bicos, e a Cruzes da Sé, o arruamento mesmo ao lado daquele edifício do século XII, funcionando todos os dias entre as 08.00 e as 21.00. E junta-se a três outros percursos já implementados.

©EMEL | Atelier Bugio Elevador da Sé (montagem 3D)

O primeiro percurso, o Elevador da Baixa, foi inaugurado em 2013, ligando a Baixa ao Castelo com a instalação de dois elevadores: um que liga a Rua dos Fanqueiros à Rua da Madalena e um segundo entre o Mercado Chão do Loureiro e a Costa do Castelo, junto ao Chapitô. Em 2015, foi inaugurado o Percurso dos Cruzeiros aos Cruzados, também conhecido como Elevador de Santa Luzia, que vence a encosta entre a Rua Norberto Araújo, em Alfama, e o Miradouro de Santa Luzia. E em 2018 chegaram escadas rolantes à Mouraria, entre a praça do Martim Moniz e a Rua Marquês de Ponte de Lima, ao longo de três troços nas Escadinhas da Saúde.

Para que fique concluído o Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo, fica a faltar a conclusão do Percurso da Graça, talvez o mais vistoso de todos.

©João Favila Menezes Funicular da Graça

Trata-se de um funicular que irá fazer a ligação entre o Miradouro Sophia de Mello Breyner Andressen à Rua dos Lagares, onde funciona o Centro de Inovação da Mouraria.

