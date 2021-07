O que acha dos terminais rodoviários de Lisboa? A autarquia quer saber

Campo Grande, Colégio Militar, Oriente, Pontinha e Sete Rios. São estes os cinco mais importantes terminais rodoviários da cidade sobre os quais poderá dar a sua opinião num inquérito lançado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) em parceria com a EMEL.

As respostas recolhidas servirão para compreender melhor os comportamentos dos utilizadores destes terminais e registar as preferências de quem por lá passou, com o objectivo final de melhorar os espaços dos terminais através do conceito Interface de Mobilidade. Ou seja, a criação de espaços intermodais com diferentes modos de transporte e serviços, mais confortáveis, seguros e sustentáveis.

O inquérito faz parte do RESTART – Plano para as Grandes Interfaces Multimodais de Lisboa, um projecto financiado pela Comissão Europeia (através do Programa CEF – Connecting European Mobility) e focado na promoção do crescimento económico e da competitividade da Europa nas áreas da energia, transportes e serviços digitais. O projecto em Lisboa tem um orçamento total de cerca de 860 mil euros, financiado pelo CEF em 50%.

O inquérito, disponível neste link, tem uma estimativa de tempo de resposta inferior a 10 minutos e todas as respostas são anónimas. Pode saber mais sobre o projecto aqui.

