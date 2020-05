Já pode votar online na sua livraria preferida

Está de regresso a iniciativa “Livraria Preferida” da APEL – uma votação nacional onde todos os portugueses podem escolher a sua predilecta, numa decisão que poderá ser difícil.

O mundo livreiro continua a precisar de todo o apoio que os leitores puderem dar, mas neste caso o apoio não lhe vai custar mesmo nada. Nesta nova edição da iniciativa “Livraria Preferida”, promovida anualmente pela APEL - Associação de Classe dos Livreiros de Portugal por alturas da Feira do Livro, em Lisboa, os leitores regressam às urnas para eleger a melhor livraria do país.

As urnas são, como sempre, electrónicas, numa eleição que acontece até 21 de Junho no site oficial da APEL, onde encontra o questionário para votação. Como a lista de candidatos é bastante extensa, tem de começar por seleccionar o distrito da loja que merece o seu voto, bem como a primeira letra do nome da livraria. Depois já pode votar e seleccionar três razões que justificaram a sua escolha, numa lista que inclui opções como "por estar bem localizada" ou "por ter um bom atendimento".

Em 2019, a grande eleita foi a lisboeta LeYa Buchholz, seguida das livrarias Déjà Lu (Cascais) e Arquivo de Leiria.

