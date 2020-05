Jaguar, Nike e Uniqlo são algumas das marcas que vão abrir lojas pop up no The Hood

O anti-mall The Hood, na Amadora, ganhou novos contentores e terá lojas pop up a partir de Junho.

Os pop ups vão e vêm, aparecem e desaparecem, mas por breves instantes que sejam dão-nos a conhecer marcas, restaurantes ou projectos novos a que dificilmente teríamos acesso. O complexo artístico The Hood, dentro do centro comercial UBBO, na Amadora, vai ter lojas e restaurantes em formato pop up, a partir da próxima segunda-feira, 1 de Junho, dia em que os centros comerciais reabrem ao público.

A iniciativa é uma parceria entre o The Hood e a startup espanhola Go-Pop Up e ocupa parte dos 25 mil metros quadrados de praça coberta deste “anti-mall” com um novo contentor e dois autocarros para receber as primeiras marcas – Adidas Originals, Nike, Uniqlo, Goofretti, IQOS e Jaguar.

“A escolha deste tipo de solução prende-se com o nosso interesse em manter, de forma constante, uma oferta dinâmica e surpreendente na área do retalho e da restauração, mas também em proporcionar uma experiência única”, refere em comunicado Ivan Moreno, director de operações do The Hood. “Por outro lado pretendemos também oferecer novos caminhos às marcas, aumentando a sua flexibilidade”.

As estruturas do novo projecto podem variar entre contentores, stands, corners e mercados, ou até unidades móveis de retalho, como autocarros e foodtrucks, de acordo com o modelo que melhor se adequar a cada marca. Será também possível fazer eventos e activações nesses espaços, sendo que os limites variam entre um mínimo de um fim-de-semana e o máximo de três meses.

Avenida José Garcês (Amadora). A partir de 1 de Junho.

+ Leia aqui gratuitamente a edição da Time In desta semana

+ Descubra os gelados da nova gelataria de Lisboa, em Santos

Share the story