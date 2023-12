Jantar à moda do século XVIII na Casa de Santa Maria

O evento celebra a Escócia e Robert Burns, poeta reconhecido internacionalmente. A 3.ª edição do Burns Night in Cascais acontece a 25 de Janeiro.

Um grande banquete, vestidos a rigor, música e um ambiente que lembra os romances de Jane Austen. O Burns Night in Cascais promete recriar uma noite típica do século XVIII, em celebração do poeta escocês Robert Burns. Acontece a 25 de Janeiro.

A Casa de Santa Maria será o palco da 3.ª edição da Burns Night in Cascais, uma experiência gastronómica e cultural dedicada à Escócia e a Robert Burns, através da recriação do ambiente, mesa e ementa desenvolvidos para a ocasião, num enquadramento histórico que pressupõe a encenação de alguns episódios de época.

À mesa haverá para provar haggis tradicional, uma mistura de fígado, coração e pulmão de ovelha, triturados e cozidos com aveia e temperos dentro do estômago da ovelha. Para acompanhar, scotch whisky, pois claro.

O evento – organizado pelo Cascais Food Lab em conjunto com o The Cascais Burns Club e a Lisbon St. Andrew’s Society – faz parte do ciclo Cultura à mesa de 2024, que pretende dar a conhecer as tradições culturais e gastronómicas dos países que têm expressão em Cascais, através das comunidades de residentes estrangeiros. Esta experiência, que decorre entre as 19.00 e as 23.00, contará com a participação da escritora Hélia Correia.

O dress code do Burns Night in Cascais é "creative black tie with tartan" e o custo é 110€, sendo que os sócios do The Cascais Burns Club podem usufruir de 20% de desconto. O evento terá apenas 30 vagas e as inscrições têm de ser feitas até 20 de Janeiro através do email info@cascaisfoodlab.pt.

Casa de Santa Maria (Cascais). Qui 25 Jan. 19.00-23.00. 110€

