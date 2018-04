Jardim Botânico de Lisboa reabre ao público este sábado

Fechado desde 3 de Outubro de 2016, o Jardim Botânico de Lisboa volta a abrir portas este sábado , dia 7, depois das obras de requalificação.

Inseridas no âmbito do projecto do Orçamento Participativo, da Câmara Municipal de Lisboa, as obras de requalificação deste jardim científico deram os seus frutos que agora podem, finalmente, ser apreciados por todos. As obras a que o Jardim foi submetido são essencialmente infra-estruturais, sendo visível o novo pavimento de todos os caminhos e a recuperação dos gradeamentos que revelam pontos de observação das colecções botânicas ali plantadas ao longo de 140 anos de história.

O Jardim Botânico passa a estar também equipado com bebedouros, uma entrada ajardinada e com um novo anfiteatro no arboreto.

A partir das 11.00 de sábado torna-se oficial a reabertura daquele que foi considerado, em 2010, monumento nacional, com a presença de António Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa, e Fernando Medina, Presidente da Câmara.

Depois disso, às 14.30, há uma visita orientada à mostra “As colecções do Jardim Botânico de Lisboa” e, às 16.00, outra visita pelos “140 anos da História do Jardim Botânico de Lisboa”.

As visitas são gratuitas mediante inscrição (geral@museus.ulisboa.pt ou 21 392 1808).

Jardim Botânico de Lisboa. Rua da Escola Politécnica, 54. Inauguração dia 7 de Abril a partir das 11.00.

