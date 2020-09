Jardim das Amoreiras transforma-se numa feira de artes em Outubro

As inscrições para participar no Jardim das Artes estão a decorrer até 25 de Setembro.

O evento que planta arte no Jardim das Amoreiras já vai na sua 5.ª edição. O Jardim das Artes está de volta no dia 10 de Outubro e leva a arte para a rua para que todos a vejam em acção – da pintura ao desenho, da fotografia à escultura.

Organizado pela Associação Boa Vizinhança da freguesia de Santo António, a iniciativa quer tirar a arte dos ateliês e das escolas e levá-la para onde todos a possam ver. “Os novos tempos que estamos a viver, têm-nos mostrado que a criatividade é o melhor caminho e para isso nada mais inspirador do que esta iniciativa”, pode ler-se no comunicado da organização.

O Jardim das Amoreiras será então, ao longo do dia 10, um ponto de encontro entre curiosos e os próprios artistas, sejam eles jovens ou veteranos. Estes vão ter expostas as suas criações ou mesmo permitir que os visitantes acompanhem o processo criativo, seja de pintura, fotografia, desenho, gravura, escultura, aguarela ou cartazes.

O Jardim das Artes decorre totalmente ao ar livre entre as 11.00 e as 20.00. A organização garante ainda, numa publicação no Facebook, que todas as normas de segurança e higiene serão cumpridas ao longo do evento.

Até 25 de Setembro estão abertas as candidaturas a todos os que queiram mostrar a sua arte neste evento – podem ser até escolas de arte. Basta enviar uma mensagem para o Facebook da organização ou email (jardimdasartesbv2015@gmail.com) para receber os anexos necessários à candidatura.

