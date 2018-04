Jardim do Campo Grande celebra nova vida com uma manhã de festa

O lago dos barquinhos a remos está de cara lavada e o 25 de Abril marca o início desta nova vida. “Há Festa no Jardim” entre as 10.00 e as 13.00 com actividades para toda a família.

Manuel Manso

Música, oficinas criativas, pinturas, desporto e jogos tradicionais. A manhã desta quarta-feira vai ser animada no Campo Grande, que reabre a parte Sul, a última a ser intervencionada.

No jardim vai, por exemplo, poder jogar xadrez, voleibol sentado ou badminton, ou participar numa gincana de ginástica – talvez esta última sugestão seja mais indicada para os miúdos que vão ter ainda uma pista insuflável.

Não esquecendo a data, a Oficina do Cego vai desafiar todos os lisboetas a desenharem o seu próprio cartaz para o desfile do 25 de Abril, da parte da tarde na Avenida da Liberdade. O Museu da Marioneta vai também ensinar a desenhar e construir uma marioneta a partir de um simples saco de papel e a Galeria de Arte Urbana vai ter um workshop de graffiti sempre com a Liberdade como tema.

A manhã completa-se com a actuação, às 11.00, do grupo coral e etnográfico de raiz alentejana Al Cante, da Junta de Freguesia de Alcântara e da Orquestra Geração.

“Há Festa no Jardim” integra a programação Abril em Lisboa, da EGEAC.

