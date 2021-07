Jardim Zoológico de Lisboa tem nova instalação de elefantes

Este mês, assinala-se, a 28 de Julho, o Dia Mundial da Conservação da Natureza. Para celebrar a efeméride, o Jardim Zoológico de Lisboa inaugurou a Savana MEO, a nova instalação para os elefantes-africanos-de-savana, símbolo da morada mais selvagem da cidade.

O espaço agora renovado tem a natureza como inspiração, característica evidenciada pelas sombras foscas, os pontos de água, a vegetação parca e os novos substractos a cobrir o solo. Para reforçar o bem-estar animal, criaram-se também novas oportunidades de enriquecimento ambiental. Por exemplo, a colocação da alimentação dos elefantes em estruturas elevadas convida-os a exercitar os músculos da tromba, tal como fariam para chegar às folhas das árvores no seu habitat natural.

Esta nova instalação conta desde a sua génese com o patrocínio do MEO, marca da Altice Portugal, que, ao longo do último ano, tem permitido levar a missão do zoo mais longe, através de uma aplicação televisiva gratuita, disponível na posição 812 da grelha de canais ou do botão azul do comando MEO, onde podem ser encontradas rubricas lúdicas e didácticas para todas as idades.

Classificado como uma espécie em “perigo”, o elefante-africano-de-savana (Loxodonta africana) é o maior animal terrestre e a sua inconfundível tromba é formada pelo nariz e lábio superior. Além de ter uma pele espessa e quase desprovida de pelos, os dentes incisivos superiores crescem ao longo de toda a vida e as suas orelhas muito grandes funcionam como reguladores de temperatura.

Há muitas outras curiosidades para descobrir sobre esta e outras espécies africanas, como girafas, nialas e hipopótamos, no site do zoo ou ao vivo, no parque. Aproveite porque, até ao final de 2021, ao apresentar o bilhete do Jardim Zoológico nas bilheteiras dos parques e monumentos sob gestão da Parques de Sintra, beneficia de um desconto de 15% na aquisição das entradas, e vice-versa.

Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Dom 10.00-20.00. 13,78€-21,38€.

