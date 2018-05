Jardins Abertos: visitas guiadas, workshops e um piquenique este fim-de-semana

Lisboa é uma cidade pintada de verde. Uma catrefada de jardins contrastam com a mancha urbana e isso é motivo suficiente para dar a conhecer esses espaços, nesta que é a segunda edição da iniciativa Jardins Abertos, que acontece este sábado e domingo. Os portões de alguns dos jardins mais bonitos da cidade – alguns deles privados – vão estar abertos, com visitas guiadas e workshops em paralelo.

As visitas livres decorrem durante os dois dias na Estufa Fria, no Jardim Botânico da Ajuda, Pátio dos Prazeres e Jardim das Marias – tudo com entrada livre. As visitas acompanhadas decorrem de 30 em 30 minutos em jardins como o Jardim Beco do Monte, Jardim do Grémio Literário, Jardim do Palácio dos Marqueses de Fronteira, Quinta das Pintoras, ou o Parque Hortícola da Graça.

Se quiser aproximar-se da natureza e perceber o que ela tem para oferecer, atire-se às formações. Domingo, às 15.00, há um workshop de tinturaria natural feita a partir de plantas e legumes (Beco do Monte, 16). A par destas sessões, pode contar com uma série de conversas ao longo dos dois dias sobre florestas autóctones e consumo consciente.

E há um piquenique metido ao barulho. No sábado, no Jardim das Damas, às 17.00, junte-se ao piquenique familiar onde o objectivo é consciencializar para a quantidade de lixo, e ensinar novas formas para o reduzir. Também ao domingo, o Jardim da Estrela serve de palco, às 09.00, a uma aula de yoga para todos os níveis de dificuldade.

Toda a programação está disponível no site, onde também se pode inscrever.

