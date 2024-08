Jardins do Palácio de Queluz abrem portas a uma noite com morcegos

A Noite Internacional dos Morcegos acontece desde a década de 1990 de 24 para 25 de Agosto. Este ano, a Parques de Sintra celebra a data na véspera, a 23, com uma sessão especial às 19.30, nos jardins do Parque Nacional de Queluz, para desfazer mitos e sensibilizar para a importância da preservação da espécie.

“Por entre sebes de buxo, árvores, estátuas e lagos, os participantes serão desafiados a procurar os morcegos que sobrevoam os jardins reais a partir do pôr-do-sol”, lê-se em comunicado sobre a iniciativa, que contará com a orientação do biólogo Mário Carmo, e permitirá aos participantes descobrir como vivem e caçam os morcegos, bem como por que motivo são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas. “Será também uma oportunidade para ouvir os sons que os morcegos emitem, com recurso à tecnologia de ultrassons, e para aprender o que é a ecolocação.”

Os bilhetes para esta actividade, que dura aproximadamente duas horas, já estão à venda no site da Parques de Sintra e variam entre 10€ para jovens (6 a 17 anos) e 12€ para adultos.

Se preferir, o Município de Cascais também está a organizar uma noite com morcegos. Marcada para 31 de Agosto, das 20.30 às 22.30, na Quinta do Pisão, tem um custo de 4€ por participante e as inscrições devem ser feitas com antecedência, por e-mail (atividadesnatureza@cascaisambiente.pt).

Jardins do Parque Nacional de Queluz (Sintra). 23 Ago, 19.30. 10€-12€ | Quinta do Pisão (Cascais). 31 Ago, 20.30. 4€

