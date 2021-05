Javá: há um novo restaurante e bar com vista rio no Cais do Sodré

O 8Building, antigo edifício dos CTT no Cais do Sodré, tem uma data de restaurantes no rés-do-chão (Muito Bey, Guacamole, Sushi Shop, Otto ou o mais recente Eat, Pray, Love), mas então e lá em cima? Para chegar ao Javá, terá de entrar à confiança e procurar o elevador panorâmico, que o leva até ao último piso. Chegado ao topo, é toda uma nova vista da cidade que se abre para si, no que será o rooftop do Verão, certamente.

Pierre e Margaux, responsáveis por outros espaços da cidade, criaram uma decoração que é sóbria e tropical-urbana ao mesmo tempo, com muitas plantas e mesas a puxar ao parisiense, candeeiros de vidro e luzinhas. A zona interior é ampla e bem decorada, com veludos azuis escuros, mas o ex-líbris é o terraço, com lugares altos numa espécie de balcão para o Tejo, e mais mesas para juntar os amigos.

Mariana Valle Lima

Descreve-se como um sítio que serve “sabores mediterrâneos cozinhados no fogo”. A carta de jantares divide-se em entradas, pratos para partilhar, veggies e saladas, os que vêm directamente do grelhador, acompanhamentos e, claro, sobremesas. Na primeira categoria há uma espécie de couvert com flat bread caseiro feito no tandoor, azeitonas picantes com citrinos, puré cremoso de beringela e feta e manteiga de limão com alecrim confitado (6,50€). Servem-se também crispy greek cigars, uns charutos de feta com orégão, molho de mel com trufas e agave (7€) ou calamares picantes fritos (9€).

Para dividir à mesa tem as tropical squid, lulas grelhadas com molho chimole de laranja e manteiga de ananás fumado (12€), a smoked creamy burrata, uma burrata com laranja no carvão, jus de legumes, manjericão e molho de trufas com torradas de pão de massa-mãe (12€), o tártaro de pá de cordeiro (16€) ou o hummus caseiro com vegetais de época (11€), que existe também numa versão com bochechas de porco cozidas (12,50€).

DR/Javá Tropical squid

Do grelhador saem então beringelas com molho de iogurte e queijo de cabra (12,50€), costeletas cozidas lentamente com molho de miso e batata doce crocante (15€), polvo com polenta (19€) ou um tomahawk com alho assado no forno à carvão, servido com dois acompanhamentos à escolha (serve duas pessoas, 54€). Vegetarianos e não vegetarianos têm um fresco ceviche de pepino com maçã verde, romã e molho picante de pepino e citrinos (10€) ou uma uma salada com beterraba e labneh, com molho de hibisco e romã, aveia crocante e flat bread caseiro (11€) com à disposição.

No final da refeição, olhe duas vezes para a lista de sobremesas, onde há um brownie “dos céus”, de chocolate salgado com gelado de iogurte e praliné de amendoim (7€), ou pêras escalfadas em vinho branco com gelado de framboesa, molho de açaí e crumble de amêndoas (6,50€).

DR/Javá O brunch é à la carte

Aos fins-de-semana há brunch com menu à la carte, pelo que pode escolher se a sua grande pequeno-almoçarada terá salada de frutas (7,5€), granola com iogurte (10€), açaí tropical (10€), uma bowl verdinha (12€) ou pudim de chia (11€), panquecas (a partir de 10€, torres dignas de ataque e de foto), ovos turcos com espetos de cordeiro e pão sírio caseiro (15€), ovos com gravlax caseiro de salmão (15€) ou abacate em tuas formas, servido com salada, cevada crocante, tomate ou pão de massa-mãe torrado (14€). Há uma tábua para duas pessoas (26€) com sabores do Médio Oriente.

Tem também um pop-up para jantares às quintas e sextas (17.00-22.00), por agora com a dupla da Malamadre Food, com sandes de frango frito, bem crocante e picante q.b., com maionese de queijo azul, pickles, jalapeños e couve roxa (10€), com polvo guajillo, maionese de endro, coentros e ananás em bolo do caco negro (12€) ou a sanduíche vegan, com mandioca (10€). Para sobremesa há cheesecake de mirtilos (3€).

Praça Dom Luís I, 30 (Cais do Sodré). Qua-Dom 12.00-22.00

