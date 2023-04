Jazz em Agosto vai mergulhar na riqueza rítmica africana

De 27 de Julho a 6 de Agosto, o festival volta a ocupar o anfiteatro ao ar livre e o auditório da Gulbenkian. O cartaz desta edição conta com 15 concertos e um programa de solos com “liderança feminina”.

O Jazz em Agosto acontece este ano de 27 de Julho a 6 de Agosto, na Fundação Calouste Gulbenkian. O festival vai arrancar com a Eve Risser’s Red Desert Orchestra, num espectáculo que junta músicos europeus e africanos. Não é um acaso: para esta 39.ª edição edição, a organização do Jazz em Agosto sublinha a importância da origem afro-americana do jazz, levando os espectadores num “mergulho profundo nas águas da enorme riqueza rítmica africana”, com o tributo a músicos como John Coltrane, Sun Ra, Pharoah Sanders e Art Blakey.

As características hipnóticas e de transe que existem no gnaoua marroquino e em múltiplas expressões culturais da África Ocidental são uma das linhas programáticas mais distintivas deste ano, cujo alinhamento foi divulgado nesta quinta-feira. E vamos encontrar prova disso na Natural Information Society, que vai actuar a 29 de Julho com o saxofonista Evan Parker.

“A marca hipnótica” encontra-se ainda no grupo Trance Map +, que sobe ao palco a 28 de Julho, e no projeto Ghosted, que actua a 3 de Agosto. A trompetista Susana Santos Silva encontra-se na mesma linha, com uma performance a solo marcada para 29 de Julho. Também junta-se a artista alemã Julia Reidy, que sobe ao palco da Gulbenkian a 30 de Julho.

Para além de um concerto a solo, a trompetista portuguesa une-se à guitarrista Julia Reidy, num programa de solos com “liderança feminina”, a par de Marta Warelis e Camille Émaille. Ainda nesta onda, inclui-se na programação nomes como Eve Risser, Hedvig Mollestad, Zoh Amba, Myra Melford e Mary Halvorson.

A guitarrista Hedvig Mollestad apresenta-se a 30 de Julho. Já a saxofonista e flautista Zoh Amba sobe ao palco a 2 de Agosto, juntamente com o contrabaixista Luque Stewart e o baterista Chris Corsano. A 5 de Agosto, Mary Halvorson apresenta em sexteto o álbum Amaryllis. O cartaz inclui ainda actuações do baterista João Lencastre, a 31 de Julho, e dos The Attic a 1 de Agosto. O festival encerra a 6 de Agosto, com a Supersonic Orchestra, do baterista e compositor Gard Nilsen.

O passe de acesso a 11 concertos no anfiteatro tem o custo de 90€. Já o bilhete para quatro concertos no Auditório 2 são 15€. Quanto aos bilhetes diários no anfiteatro têm o valor de 15€ e no Auditório 2 custam 6€.

