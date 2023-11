Jazz in Avenida leva música a lojas, esplanadas, hóteis e a uma garagem

A iniciativa inclui dez concertos de jazz de entrada livre, a 8 de Dezembro, em vários espaços da Avenida da Liberdade. O coro do Hot Clube de Portugal canta no Tivoli.

O jazz vai ecoar pela Avenida da Liberdade. A 8 de Dezembro, vários espaços da principal artéria de Lisboa vão ser palco de dez concertos abertos, entre as 12.00 e as 19.00, de duos, trios e de um coro de jazz.

Em conjunto com a Associação Avenida, o Hot Clube de Portugal (HCP) criou uma programação que junta, além de estilos e formações diversas, músicos de diferentes gerações do HCP. Os concertos, que começam ao fim da manhã e prolongam-se até ao final do dia, estendem-se a esplanadas, lojas, varandas e ainda a uma garagem.

No átrio do Tivoli BBVA, às 13.45, canta o coro da escola do HCP, dirigido por Margarida Campelo. Antes, o Rita Caravaca Trio, com Rodrigo Pereira no trompete, Rita Caravaca no piano e Emanuel Inácio no contrabaixo, arranca a iniciativa pelas 12.00, na esplanada do Delta Coffee House Experience. No Praia no Parque, às 13.00, é a vez de Nazaré Silva cantar, acompanhada do vibrafone de Duarte Ventura.

Neste dia, as lojas da Avenida passam a ser mais do que meras paragens para compras. Da janela da Rosa & Teixeira, ouvem-se os saxofones de Tomás Marques, Mateja Dolsak e Gonçalo Prazeres, dos Three 4 Two, às 14.30. Em frente à Lacoste, o trio composto por Paula Sousa, Juliana Mendonça e Maria Carvalho actua às 16.00. O guitarrista André Santos e o baterista Alexandre Frazão tocam na garagem da André Opticas pelas 17.30. Às 18.15, passamos para o jardim da Massimo Dutti, onde o Hugo Lobo Trio, composto por Mateus Saldanha, Hugo Lobo e Emanuel Inácio, dá um concerto.

A varanda do edifício da Tranquilidade é palco de Marta Hugon e Mário Delgado, às 15.15. O duo de João Capinha e João Roque dão música, às 16.45, à esplanada do Sofitel Hotel. Já no átrio do Hotel Tivoli, às 19.00, o saxofonista Ricardo Toscano junta-se a Vítor Zamora e a Nelson Cascais para encerrar o dia de concertos.

“É uma enorme satisfação podermos oferecer o Jazz in Avenida aos lisboetas e a quem nos visita, numa época tão feliz como o Natal”, diz Sandra Campos, da direcção da Associação Avenida, em comunicado.

Avenida da Liberdade (vários locais). 8 Dez. 12.00-19.00. Entrada livre



