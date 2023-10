Jazz volta ao Seixal entre 12 a 21 de Outubro

O trio de André Carvalho abre o festival, que tem concertos para ver no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e no SeixalJazz Clube.

O Festival Internacional SeixalJazz acontece, entre 12 e 21 de Outubro, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e no SeixalJazz Clube.

O contrabaixista André Carvalho, acompanhado pelo saxofonista José Soares e pelo guitarrista João Carreiro, abre o festival a 12 de Outubro, uma quinta-feira, no SeixalJazz Clube. Neste mesmo espaço, a 13 de Outubro, é a vez do Pedro Molina Quartet, grupo premiado na última edição do Concurso de Jazz da Universidade de Aveiro 2023, e no dia seguinte actua o Nuno Campos 4tet.

Os Apophenia, nomeados para os Prémios Play 2023, têm concerto marcado a 19 de Outubro. O quinteto de Paulo Santo actua a 21, seguidos do projecto Garfo, no dia 20. Todos os concertos no SeixalJazz Clube têm duas sessões, às 23.00 e à 00.00, de entrada livre.

A programação do festival acontece em paralelo no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. O saxofonista Ricardo Toscano apresenta Ricardo Toscano First Take, a 13 de Outubro, às 22.00. O Mário Costa Quarteto que, no início de 2023 editou o disco Chromosome, apresenta-se no dia seguinte, à mesma hora.

Per Zanussi & Vestnorsk Jazzensemble, banda do compositor e contrabaixista norueguês, actuam a 19 de Outubro, às 22.00. No dia 20, também às 22.00, o álbum “2 Blues for Cecil”, que homenageia o pianista Cecil Taylor, é a base do concerto de Andrew Cyrille, William Parker e Enrico Rava.

Os bilhetes para os concertos no Auditório Municipal custam 12 euros. Os jovens até aos 25 anos, munícipes, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal têm um desconto de 25%. No SeixalJazz Clube, a entrada é gratuita.



SeixalJazz Clube e Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. 12-21 Out, vários horários. 0-12€

