Jazz, whisky e toalhas quentes. Eles não são meros barbeiros, são bons vivants

Em Abril, uma das mais antigas barbearias de Campo de Ourique deu lugar a um novo negócio. Novo, como quem diz. A Bon Vivant é uma barbearia moderna, mas que segue velhos preceitos para que os clientes se sintam à vontade e com ideias de regressar. Bernardo Melo e Unique (nome artístico de Catalin Dirvareanu) são os sócios por detrás do espaço. Além de barbeiros – mas que atendem sobretudo por marcação –, são os impulsionadores de um conceito ainda pouco explorado por cá.

© Francisco Romão Pereira

"Queríamos abrir um sítio onde os homens se sentissem como as mulheres quando vão ao cabeleireiro", admite Bernardo à Time Out. Da porta para dentro, além de um corte de cabelo ou barba competente, os clientes da Bon Vivant experienciam um momento de evasão. Como? Pode sempre começar pela experiência Bon Vivant, um serviço para lá de completo que inclui corte de cabelo e barba, sobrancelhas, uma limpeza de pele, uma bebida à escolha do cliente e, para os apreciadores, um charuto no final. Cerca de uma hora e meia, durante a qual até a cadeira se encarrega de massajar o que estiver ao alcance. O preço é 50€.

De fora só ficam mesmo o alisamento e a coloração. Este último, um serviço cada vez mais procurado, seja para esconder os primeiros cabelos grisalhos, seja para tornar o look grisalho ainda mais definitivo. Individualmente, o corte de cabelo custa 17€, a barba começa nos 7€.

© Francisco Romão Pereira

"Há pessoas que aparecem e que nem vêm cortar o cabelo", assinala ainda Bernardo. Há três barbeiros de serviço (além dos proprietários), todos eles bons conversadores, além de prestáveis – já ficaram, por marcação, para cortar o cabelo fora de horas e também já atenderam clientes ao domicílio. Na parte de fora, existe uma pequena esplanada, mesmo a puxar ao convívio. Um copo de whisky está sempre garantido, sobretudo desde a chegada das primeiras garrafas de Dewar's. A música também faz parte do pacote – quase sempre jazz, blues ou bossa nova a condizer com o mood.

Para Bernardo e Unique, este é o derradeiro teste de um conceito que querem levar para outros bairros da cidade. Ambos já fizeram parte de uma outra barbearia, o Barbeiro do Mercado, mesmo ali ao lado, mas é neste novo espaço que apostam agora todas as fichas. Até Abril do próximo ano, a dupla quer chegar à zona entre a Avenida da Liberdade e o Príncipe Real. Por enquanto, fideliza-se a clientela em Campo de Ourique, parte dela estrangeira. No que depender deste Bon Vivant, o bairro conquista-se pela barba e pelo cabelo.

Rua 4 de Infantaria, 6A (Campo de Ourique). 931 603 021. Seg-Sáb 10.00-20.00

