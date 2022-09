Lodge Hair Lab. Para entrar neste salão vai ter de tocar à campainha

Estamos no ponto mais baixo da Rua do Carmo, onde o Chiado passa a ser Baixa e vice-versa. Entramos no prédio e a primeira imagem é a de uma concorrida loja de filatelia e numismática, um balcão num vão de escada que exige que se percorra com cautela o corredor até às escadas. Ao primeiro soar da campainha, é David Simão quem abre a porta. O Lodge Hair Lab abriu no início de Julho e faz jus ao nome. A disposição é a de um pequeno apartamento – um hall, três salas para atender clientes, um color bar e uma pequena sala de espera.

© Francisco Romão Pereira

“Nunca pensei muito em ter um espaço meu. Era uma coisa que me passava pela cabeça de vez em quando, mas não era um sonho”, começa por contar o proprietário, em conversa com a Time Out. Nos últimos 16 anos, passou por alguns salões da Baixa, trabalhou em cinema e publicidade e entrou nos bastidores da ModaLisboa e do Portugal Fashion, colaborações esporádicas que mantém até hoje. Um amigo, activo no ramo imobiliário, insistiu para que fosse ver um pequeno apartamento da Baixa – um achado acabado de entrar no mercado. “Vim ver o espaço e numa semana aconteceu tudo”, completa.

O principal motivo da emancipação? Deixar de depender dos outros e começar a ditar as próprias regras. Para isso, ajudou ter já uma extensa carteira de clientes, suficientemente fiéis para tocarem à campainha e subirem até ao primeiro andar. Mas David não está sozinho. Há mais duas profissionais dos cabelos a trabalhar aqui, mas num regime independente, como se fosse um espaço de co-work. Atendem os próprios clientes, gerem a agenda e seleccionam os próprios produtos, numa casa com lotação esgotada.

© Francisco Romão Pereira David Simão

Cortar, pentear e pintar – faz-se de tudo no Lodge Hair Lab e com uma atenção especial aos detalhes, nomeadamente à decoração. “Já entrei aqui com uma ideia do que queria que o espaço fosse, mas é claro que pedi ajuda”, recorda ainda David Simão. Os achados vintage espreitam aqui e ali – uma velha cómoda de madeira convertida em color bar, um candeeiro em vidro sobre o balcão da recepção, também ele recuperado, e um carrinho de chá, apoio indispensável para acondicionar o material.

© Francisco Romão Pereira

Tudo isto, num espaço pensado para fazer os clientes sentirem-se em casa – numa senhora casa, onde o pé direito é praticamente impraticável nos dias que correm e os tectos trabalhados completam o cenário. Os preços dos cortes começam nos 30€. O serviço de coloração é a partir de 40€ e o limite é fixado pelas complexas e coloridas artes capilares tão em voga nos dias que correm.

Rua do Carmo, 98, 1º direito (Baixa). 964 242 332. Ter-Sex 10.00-19.00 e Sáb 10.00-17.00

