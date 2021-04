Jimmy Carr de regresso a Portugal em 2022

Humorista britânico deve apresentar o novo espectáculo, “Terribly Funny”, a 21 de Setembro, no Coliseu de Lisboa.

Jimmy Carr deve regressar a Portugal em 2022. O humorista britânico virá apresentar o novo espectáculo, “Terribly Funny”, a 21 de Setembro, no Coliseu dos Recreios. Um dia depois espera subir ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

O comediante esteve em Portugal pela última vez em Março de 2019, quando deu a conhecer The Best Of, Ultimate Golf, Greatest Hits em quatro datas esgotadas. Neste regresso, promete mais uma vez contar “piadas sobre todo o tipo de coisas terríveis”.

À altura, em entrevista à Time Out, afirmou que “não deve haver zonas proibidas” para os humoristas. E que “ser comediante torna o mundo um sítio muito divertido para se viver”.

Os bilhetes para o novo espectáculo já se encontram à venda online. Os preços vão dos 18€ aos 45€.

