JMJ: Cascais também não foge às alterações de circulação

A vila de Cascais também vai ser visitada pelo Papa Francisco, na próxima quarta-feira, 3 de Agosto, e o município acolhe algumas actividades inseridas nestas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), como os momentos Rise Up, o modelo de catequese destas jornadas. E há muitos peregrinos que durante uma semana ficarão instalados nesta localidade à beira-mar plantada. Por motivos de segurança rodoviária, a autarquia lançou um plano com condicionamentos de trânsito.

Já no dia 31 de Julho, a Avenida Aida e a Avenida Clotilde, junto ao Casino Estoril, ficam cortadas a partir das 15.00, assim como a Marginal, desde a Rotunda do Hotel Intercontinental até à Avenida dos Bombeiros Voluntários, no cruzamento do Hotel Evolution (antigo Hotel Paris). Entre 1 e 4 de Agosto, e apenas se “as circunstâncias assim o justificarem”, diz o município, poderá ser feito um corte de trânsito entre a Rotunda João Paulo II (rotunda do Centro Cultural de Cascais) e a Rotunda da Avenida Valbom, das 09.00 à meia-noite.

Já a 3 de Agosto, dia da visita do Papa, conte com cortes de trânsito nos seguintes locais: Avenida da República, entre a Rotunda Comendador Joaquim Baraona e a Rotunda João Paulo II; Avenida Vasco da Gama, entre a Avenida da República e a Avenida Emídio Navarro; Rua Conde Ferreira; Rua Latino Coelho; Rua do Gama; Rua dos Navegantes; Largo da Assunção; Rua da Vitória; Rua Gomes Freire; Rua Marques Leal Pancada; Rua Sacadura Cabral; Rua Gago Coutinho; Rua Júlio Pereira de Melo; Rua José Ignácio Roquette; Rua Freitas Reis, desde a Rua Emídio Navarro até à R. José Inácio Roquette; Rua Luís Xavier Palmeirim; Avenida D. Carlos I; Passeio D. Luís I; e Alameda dos Combatentes da Grande Guerra. As entradas e saídas da Marina são efetuadas pela Avenida Rei Humberto II de Itália, com circulação alternada.

Também o estacionamento será afectado, a partir das 20.00 de 2 de Agosto, até às 13.00 do dia seguinte. Por isso, não conte com lugar para o carro nas seguintes vias: Avenida da República, entre a Rotunda Comendador Joaquim Baraona e Rotunda João Paulo II, incluindo Parque Marechal Carmona e Parque da Meia Lua; Rua Conde Ferreira, Rua Latino Coelho; Largo da Assunção; Rua Júlio Pereira de Melo; Rua José Inácio Roquette; Rua Sacadura Cabral, desde a R. Gago Coutinho até à Rua Júlio Pereira de Melo; Rua Gomes Freire; Avenida D. Carlos I; Alameda dos Combatentes da Grande Guerra e Avenida Fausto Figueiredo, desde a Avenida das Acácias até à Avenida Marginal.

O transporte público cascalense também vai levar uma grande volta. Por um lado, haverá um reforço de algumas linhas, mas outras serão suprimidas durante toda a semana da JMJ. É o caso das linhas M04, M05, M08, M12, M14, M18, M27, M29, M33, ​​​​​​​M41, ​​​​​​​M42 e ​​​​​​​M44. Conheça todos os pormenores no site da Câmara Municipal de Cascais.

