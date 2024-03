JNcQUOI traz a Lisboa cozinha de restaurante histórico de Alcobaça

Durante cinco dias, Ana Branco vai estar a cozinhar no JNcQUOI Avenida. Entre 13 e 17 de Março, a Semana Temática António Padeiro celebra o histórico restaurante de Alcobaça, que abriu em 1938 como taberna. A carta inclui pratos tradicionais portugueses e doces conventuais.

Ana Branco é neta de António Padeiro e viaja até à capital para se instalar no JNcQUOI do chef António Bóia e dar a provar pratos que contam a história do restaurante da região Oeste. O menu foi exclusivamente criado para esta ocasião e pode ser degustado ao almoço e ao jantar.

Para começar, há punheta de bacalhau (14€), iscas com escabeche morno de cebola (12€) e salada morna de coelho (15€). Como pratos principais, pode escolher entre rissóis de camarão e robalo com arroz de camarão (35€), frango na púcara (30€) e arroz de perdiz (35€). Para acabar em bom, há sopa dourada (13€) e pecado do céu (13€).

As reservas podem ser efectuadas no site do JNcQUOI, ou através do email book@jncquoiavenida.com e do número 219 369 900.

JNcQUOI Avenida (Avenida da Liberdade). 13-17 Mar. Qua e Dom 12.00-00.00, Qui-Sáb 12.00-02.00. Vários preços

+ Durante cinco dias, a enguia é a estrela no JNcQUOI Asia



+ Maior guia gastronómico espanhol também vem para Portugal