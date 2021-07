Continua a ser difícil meter as mãos numa PlayStation 5. Nas lojas nem vê-la e online parece sempre esgotada. No entanto, quem tiver conseguido ou vier a conseguir comprar uma tem mais um motivo para ficar feliz: até 22 de Julho do próximo ano, os utilizadores da nova consola da Sony têm direito a seis meses de Apple TV+ à borla.

Para aproveitar a promoção, basta descarregar a Apple TV+ para a PlayStation 5. Depois de iniciar sessão com um ID Apple já existente ou criado no momento, vai encontrar, no ecrã inicial da aplicação, um botão onde pode carregar e começar a usufruir imediatamente desta oferta.

Atenção: será necessário associar um cartão de crédito válido ao ID Apple, e quando os seis meses chegarem ao fim o plano passará a ser renovado por 4,99€ por mês até ser cancelado. Não obstante, é possível cancelar a subscrição antes dessa data para não gastar um cêntimo.

Disponível em Portugal desde 2019, a Apple TV+ não tem um catálogo tão recheado e variado como outros gigantes do streaming, apostando em conteúdos originais com caras conhecidas do público. Ted Lasso, com Jason Sudeikis no papel principal e nomeado para vários prémios, é um dos trunfos do serviço. A segunda temporada acaba de se estrear.

