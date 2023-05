Jogo imersivo em Sintra torna quase real o terror dos filmes ‘A Purga’

Tenha medo, muito medo. Ou pelo menos, faça de conta. Nos dias 2, 3 e 4 de Junho, o Parque Urbano 25 de Abril 1974, em Casal de Cambra, no concelho de Sintra, será o cenário (ou a Zona de Purga) para o jogo imersivo A Purga, inspirado na série de filmes com o mesmo nome, criada por James DeMonaco.

Foi precisamente há dez anos que estreou A Purga, o primeiro desta série de filmes distópicos, com uma premissa que tanto tem de simples como de aterradora: uma vez por ano, o governo norte-americano descriminaliza todos os crimes, incluindo assassinato, por um período de 12 horas. Desde então, foram lançados os filmes The Purge: Anarchy (2014), The Purge: Election Year (2016), The First Purge (2018) e The Forever Purge (2021). Há mais um a caminho, mas ainda sem data definida.

Enquanto não chega, os fãs destes filmes poderão exorcizar as saudades com o jogo imersivo A Purga, desenhado pela Apocalypse – Associação de Teatro e Musicais, dedicada à produção de experiências imersivas com a temática do terror. Nesta produção, são combinados "elementos de acção, terror, diversão e suspense”, promete a associação, “num mundo caótico e assustador”.

Os jogadores podem inscrever-se individualmente ou então em equipas, e a todos será atribuído um objectivo final, como por exemplo sobreviver à noite, roubar objectos valiosos, dominar o mapa ou eliminar a concorrência. E todos estarão munidos de Gel Blasters (Armas de Gel) para se defenderem e atacarem, não só outros jogadores, como também alguns actores de serviço.

Parque Urbano 25 de Abril 1974 (Sintra). 2 a 4 de Junho, a partir das 21.00. Bilhete: 25€. Mais informações: www.producoesimersivas.pt

