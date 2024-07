Jogos Olímpicos de Paris 2024: datas, horários, bilhetes e tudo o que precisa de saber

Este mês, a capital francesa ganha um brilho de ouro ao receber os 33.ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Há muito a acontecer e, se está a planear assistir a pelo menos uma parte dos jogos, precisa de um plano. Ou, no mínimo, de um guia infalível para garantir que não perde os seus eventos favoritos.

É aqui que entramos em jogo, com toda a informação relevante para quem quer assistir aos jogos na televisão – e até como comprar bilhete se for um dos sortudos a viajar até Paris para ver todo o espectáculo ao vivo. Seja qual for a sua preferência, desde o atletismo, ao levantamento de peso, fã de acrobacias que desafiam a gravidade no skateboarding ou a aguardar a estreia do breaking na competição, a nossa lista abaixo tem tudo o que precisa, incluindo o calendário completo das modalidades olímpicas de Paris 2024.

Quando começam os Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Verão de Paris acontecem de 26 de Julho a 11 de Agosto de 2024. Os Jogos Paralímpicos decorrem de 28 de Agosto a 6 de Setembro.

Como posso obter bilhetes?

Os sorteios oficiais para os bilhetes de Paris 2024 já aconteceram, mas nem tudo está perdido. O site oficial diz que, todas as quintas-feiras, serão colocados à venda novos bilhetes para diferentes modalidades. Por isso, continue a verificar o site de bilhetes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para ver o que está disponível.

Quantas vezes Paris já recebeu os Jogos Olímpicos?

É a terceira vez que Paris acolhe os Jogos Olímpicos. A primeira foi em 1900 e a segunda em 1924 (quando Paris se tornou a primeira cidade a acolher duas edições do evento), celebrando agora o centenário nos Jogos de 2024.

Quais são as duas novidades para os Jogos Olímpicos em Paris?

Há duas estreias nos Jogos Olímpicos de Paris 2024: o breaking, um estilo de dança urbana caracterizado por movimentos acrobáticos que tem raízes na cultura hip hop; e o kayak cross, onde quatro praticantes de kayak competem uns contra os outros ao mesmo tempo.

Skateboarding, surf, escalada desportiva e basquetebol três contra três também regressam a Paris este ano, depois da estreia em Tóquio 2020 (que ocorreu em 2021).

Qual é o calendário das modalidades dos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Aqui está o calendário de Paris 2024. Está sempre sujeito a alterações, por isso verifique novamente as datas e horários se planeia assistir a um evento específico.

24 de Julho

Futebol: 24 de Julho a 10 de Agosto

Rugby de sete: 24 a 30 de Julho

25 de Julho

Tiro com arco: 25 de Julho a 4 de Agosto

Andebol: 25 de Julho a 11 de Agosto

26 de Julho

Cerimónia de Abertura: 26 de Julho (início às 19:24, hora de Portugal Continental)

27 de Julho

Ginástica artística: 27 de Julho a 5 de Agosto

Badminton: 27 de Julho a 5 de Agosto

Basquetebol: 27 de Julho a 11 de Agosto

Voleibol de praia: 27 de Julho a 10 de Agosto

Boxe: 27 de Julho a 10 de Agosto

Canoagem slalom: 27 de Julho a 5 de Agosto

Mergulho: 27 de Julho a 10 de Agosto

Equitação: 27 de Julho a 6 de Agosto

Esgrima: 27 de Julho a 10 de Agosto

Hóquei: 27 de Julho a 9 de Agosto

Judo: 27 de Julho a 3 de Agosto

Ciclismo de estrada: 27 de Julho a 4 de Agosto

Remo: 27 de Julho a 3 de Agosto (dia de reserva: 4 de Agosto)

Tiro: 27 de Julho a 5 de Agosto

Skateboard: 27 de Julho a 7 de Agosto

Surf: 27 a 30 de Julho (dias de reserva: 31 de Julho a 4 de Agosto)

Natação: 27 de Julho a 9 de Agosto

Ténis de mesa: 27 de Julho a 10 de Agosto

Taekwondo: 27 de Julho a 10 de Agosto

Ténis: 27 de Julho a 4 de Agosto

Voleibol: 27 de Julho a 11 de Agosto

Polo aquático: 27 de Julho a 11 de Agosto

28 de Julho

Ciclismo de montanha: 28 a 29 de Julho

Vela: 28 de Julho a 8 de Agosto

30 de Julho

BMX freestyle: 30 a 31 de Julho

Triatlo: 30 de Julho a 5 de Agosto

1 de Agosto

Golfe: 1 a 10 de Agosto

Atletismo (pista e estrada): 1 a 11 de Agosto

2 de Agosto

Ginástica de trampolim: 2 de Agosto

5 de Agosto

Natação artística: 5 a 10 de Agosto

Escalada desportiva: 5 a 10 de Agosto

Ciclismo de pista: 5 a 11 de Agosto

Luta greco-romana: 5 a 11 de Agosto

6 de Agosto

Canoagem de velocidade: 6 a 10 de Agosto

7 de Agosto

Levantamento de peso: 7 a 11 de Agosto

8 de Agosto

Pentatlo: 8 a 11 de Agosto

Ginástica rítmica: 8 a 10 de Agosto

9 de Agosto

Breaking: 9 a 10 de Agosto

11 de Agosto

Cerimónia de Encerramento: 11 de Agosto (início às 19:00, hora de Portugal Continental)

Para horários completos e detalhes, visite o site oficial dos Jogos Olímpicos.

