“Joker” ultrapassa Scorsese e Tarantino em nomeações aos Óscares

Joker, O Irlandês, 1917 e Era Uma Vez... Em Hollywood lideram as nomeações para os Óscares, anunciadas esta segunda-feira de manhã. Curta-metragem portuguesa era candidata, mas fica de fora da lista final.

A entrega dos Óscares acontece só em Fevereiro, mas os nomeados para as 24 categorias dos prémios que celebram o melhor do cinema (na visão de Hollywood), mostram o que esperar da grande noite. Joker, de Todd Phillips vai na frente com 11 nomeações, confirmando as apostas dos críticos. O Irlandês, de Martin Scorsese, e 1917, de Sam Mendes, completam o pódio das fitas com mais nomeações.

As nomeações acabaram por reflectir o que já era esperado, com os membros da Academia norte-americana a escolherem filmes tradicionais, de acordo com o New York Times. A Netflix, apesar da má prestação nos Globos de Ouro, conseguiu 20 nomeações, com particular destaque para as categorias de Melhor Actor Secundário e de Melhor Filme.

As nomeações de O Irlandês vêm confirmar a aposta bem sucedida da Netflix e o marco que o filme de Martin Scorsese representa para o circuito tradicional da sétima arte, ao ter sido distribuído em alguns países apenas no serviço de streaming. Este será, provavelmente, a última vez em que o realizador junta Robert de Niro, Al Pacino e Joe Pesci no grande ecrã.

O serviço de streaming recebeu também nomeações em dois filmes da animação (Klaus, que contou com a participação dos portugueses Sérgio e Edgar Martins na produção e desenvolvimento do projecto) e um documentário (Democracia em Vertigem), ambos lançados este ano. Também o recém-estreado Os Dois Papas, de Fernando Meirelles, recebeu uma nomeação para Melhor Argumento Adaptado.

Realizado por Petra Costa, o documentário produzido pela plataforma de streaming centra-se num dos períodos politico-sociais mais conturbados da história do Brasil e mergulha no processo de impeachment de Dilma Rousseff, no desenrolar da operação Lava-Jato, até à conjuntura que aponta como certa a eleição de Jair Bolsonaro.

A curta-metragem de animação da portuguesa Regina Pessoa Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias, apontada como possível escolha da Academia para Melhor Curta de Animação, ficou de fora dos nomeados. A lista completa pode ser vista abaixo.

A cerimónia será transmitida em directo, a 9 de Fevereiro, a partir da 01.00, em Portugal, nos canais Fox e Fox Movies.

Melhor Filme

Joker

Era Uma Vez… em Hollywood

O Irlandês

Marriage Story

1917

Parasitas

Mulherzinhas

Jojo Rabitt

Ford v Ferrari

Melhor Realizador

O Irlandês (Martin Scorsese)

Joker (Todd Phillips)

1917 (Sam Mendes)

Era Uma Vez…em Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasitas ( Bong Joon Ho)

Melhor Actriz

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Mulherzinhas)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Melhor Actor

Antonio Banderas (Dor e Glória)

Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez… Em Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Price (Os Dois Papas)

Melhor Actriz Secundária

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Mulherzinhas)

Margot Robbie (Bombshell).

Melhor Actor Secundário

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (Os Dois Papas)

Al Pacino (O Irlandês)

Joe Pesci (O Irlandês)

Brad Pitt (Era Uma Vez em… Hollywood)

Melhor Argumento Original

Knives Out (Rian Johnson)

Marriage Story (Noah Baumbach)

1917 (Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns)

Era Uma Vez em… Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasitas ( Bong Joon Ho, Han Jin Won; Bong Joon Ho)

Melhor Argumento Adaptado

Joker (Todd Philliphs e Scott Silver)

O Irlandês (Steve Zaillian)

Os Dois Papas ( Anthony McCarten)

Jojo Rabitt (Taika Waititi)

Mulherzinhas (Greta Gerwig)

Melhor Filme Estrangeiro

Parasitas ( Coreia do Sul)

Dor e Glória (Espanha)

Os Miseráveis (França)

Honeyland (Macedónia)

Corpus Christi (Polónia)

Melhor Documentário

Democracia em Vertigem

American Factory

For Sama

Honeyland

The Cave

Melhor Filme de Animação

Klaus

Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto

Mr.Link

Toy Story 4

I Lost My Body

Melhor Curta-metragem de Animação

Dcera

Memorable

Kitbull

Hair Love

Sister

Melhor Banda Sonora Original

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Thomas Newman (1917)

Alexandre Desplat (Mulherzinhas)

Randy Newman (Marriage Story)

John Williams (Star Wars: A ascensão de Skywalker)

